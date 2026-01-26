Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny udało się osiągnąć imponujący wynik zbiórki. W niedzielę wieczorem licznik WOŚP wskazywał ponad 183 miliony złotych, zebranych na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. Ostateczny rezultat akcji poznamy jednak za kilka tygodni.

Za nami 34. finał WOŚP

Podczas ostatniej konferencji prasowej Jerzy Owsiak odniósł się do tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyznał, że kwota zebranych środków może być niższa niż wynik osiągnięty podczas ubiegłorocznego finału.

Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał w takiej formie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mówił.

Podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w 2025 roku, udało się zebrać imponującą kwotę 289 068 047,77 zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na wsparcie hematologii i onkologii dziecięcej, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz poprawę warunków leczenia najmłodszych pacjentów. Była to jedna z najwyższych kwot w historii Fundacji.

WOŚP zebrała rekordową sumę

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znów przeszedł do historii. W niedzielę tysiące wolontariuszy wyszły na ulice, a Polacy po raz kolejny udowodnili, że potrafią się jednoczyć w słusznej sprawie. Tym razem Orkiestra pod przewodnictwem Jurka Owsiaka zbierała pieniądze na sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci.

Efekt? Tuż przed północą licznik WOŚP pokazał ponad 183 miliony złotych i już wiadomo, że to jeszcze nie koniec. Tradycyjnie ostateczny wynik zbiórki będzie znacznie wyższy, bo aukcje i wpłaty wciąż trwają. Dokładną kwotę Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosi dopiero za kilka tygodni.

