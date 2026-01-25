Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. To kolejna odsłona wieloletniej inicjatywy Jurka Owsiaka, która każdego roku skupia miliony Polaków wokół szczytnego celu. Dzięki wsparciu celebrytów i tysięcy wolontariuszy możliwe jest zebranie funduszy, które realnie zmieniają jakość leczenia w polskich szpitalach.

Przebieg 34. Finału WOŚP

34. finał WOŚP 2026 przyciąga tłumy na błonia PGE Narodowego w Warszawie. Od godziny 14 na głównej scenie zgromadzeni mogą posłuchać występów aż 12 zespołów, które zapewnią uczestnikom nieprzerwaną dawkę emocji i muzyki do późnych godzin wieczornych. Wśród artystów znaleźli się Lanberry, Łydka Grubasa, Igo, Nocny Kochanek, Lemon, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Heľenine Oči oraz Tabu.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia jest tradycyjne "Światełko do Nieba", które rozpocznie się o godzinie 20:00 i zostanie uświetnione występem zespołu Nocny Kochanek.

Plejada gwiazd na 34. Finale WOŚP

Na błoniach Stadionu Narodowego pojawiły się dziś również znane osobowości, które zdecydowały się zaangażować w kolejną odsłonę akcji. Warto przypomnieć, że wielu celebrytów dołożyło również swoją cegiełkę do aukcji internetowych, wystawiając na licytację ciekawe atrakcje. Maciej Musiał chociażby oferuje wspólne zatańczenie poloneza, a Julia Wieniawa - wspólną nocowankę!

Kto natomiast 25 stycznie osobiście pojawił się w Warszawie, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy?

Małgorzata Rozenek-Majdan

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Radosław Majdan

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Anna Dymna

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Julia Chatys

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Artur Barciś

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Katarzyna Zillmann

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Dawid Woliński

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Michał Wiśniewski

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Julia Wieniawa

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Mikołaj Roznerski

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Katarzyna Pakosińska

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Monika Olejnik

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Agata Młynarska

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Anna Lewandowka

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Mateusz Damięcki z żoną

34. Finał WOŚP, fot. EAST NEWS

Zobacz także: 34. Finał WOŚP jeszcze się nie zakończył, a już zebrano astronomiczną sumę. Jerzy Owsiak znów pobije rekord?