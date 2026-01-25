Gwiazdy wspierają 34. Finał WOŚP. Małgorzata Rozenek, Julia Wieniawa, Mikołaj Roznerski
W niedzielę, 25 stycznia 2026 roku, Warszawa znów zamieniła się w stolicę dobroczynności. 34. Finał WOŚP 2026 przyciągnął nie tylko tłumy wolontariuszy i mieszkańców, ale również znane twarze polskiego show-biznesu. Kogo nie zabrakło?
Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. To kolejna odsłona wieloletniej inicjatywy Jurka Owsiaka, która każdego roku skupia miliony Polaków wokół szczytnego celu. Dzięki wsparciu celebrytów i tysięcy wolontariuszy możliwe jest zebranie funduszy, które realnie zmieniają jakość leczenia w polskich szpitalach.
Przebieg 34. Finału WOŚP
34. finał WOŚP 2026 przyciąga tłumy na błonia PGE Narodowego w Warszawie. Od godziny 14 na głównej scenie zgromadzeni mogą posłuchać występów aż 12 zespołów, które zapewnią uczestnikom nieprzerwaną dawkę emocji i muzyki do późnych godzin wieczornych. Wśród artystów znaleźli się Lanberry, Łydka Grubasa, Igo, Nocny Kochanek, Lemon, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Heľenine Oči oraz Tabu.
Kulminacyjnym momentem wydarzenia jest tradycyjne "Światełko do Nieba", które rozpocznie się o godzinie 20:00 i zostanie uświetnione występem zespołu Nocny Kochanek.
Plejada gwiazd na 34. Finale WOŚP
Na błoniach Stadionu Narodowego pojawiły się dziś również znane osobowości, które zdecydowały się zaangażować w kolejną odsłonę akcji. Warto przypomnieć, że wielu celebrytów dołożyło również swoją cegiełkę do aukcji internetowych, wystawiając na licytację ciekawe atrakcje. Maciej Musiał chociażby oferuje wspólne zatańczenie poloneza, a Julia Wieniawa - wspólną nocowankę!
Kto natomiast 25 stycznie osobiście pojawił się w Warszawie, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy?
Małgorzata Rozenek-Majdan
Radosław Majdan
Anna Dymna
Julia Chatys
Artur Barciś
Katarzyna Zillmann
Dawid Woliński
Michał Wiśniewski
Julia Wieniawa
Mikołaj Roznerski
Katarzyna Pakosińska
Monika Olejnik
Agata Młynarska
Anna Lewandowka
Mateusz Damięcki z żoną
