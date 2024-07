Maja Sablewska skomentowała kolekcję ubrań Edyty Górniak. Niedługo na rynku pojawi się linia ubrań zaprojektowanych przez diwę, przy współpracy z nową marką odzieżową - NAOKO. Stylistka przyznała, że sama jeszcze nie miała okazji przyjrzeć się ubraniom, lecz życzy swojej byłej podopiecznej wszystkiego najlepszego w nowym przedsięwzięciu.

Życzę każdej mojej podopiecznej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że Edyta zrobiła to w zgodzie z sobą. Jeżeli tak, to na pewno to się uda. Chciałabym bardzo, że to była jakby część jednak jej pracy muzycznej - powiedziała Maja Sablewska w wywiadzie dla Party.pl.