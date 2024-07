Niedawno Maja Sablewska zaskoczyła wszystkich swoich fanów sesją do magazynu "Playboy". Stylistka długo wahała się z ostateczną decyzją, ale ostatecznie postawiła wszystko na jedną kartę. Jej wysiłki oceniła Agnieszka Szulim. Zobacz: Szulim oceniła sesję Sablewskiej w Playboyu. Ma jeden poważny zarzut

Teraz gwiazda TVN przebywa w Nowym Jorku. Jej ukochany, Wojciech Mazolewski, postanowił zrobić jej niespodziankę i zabrał ją do miasta, gdzie poszukuje inspiracji modowych, a on sam - muzycznych. Podczas wymarzonego wyjazdu Sablewska obchodziła 35. urodziny i ten wyjazd to prezent jej marzeń. Jednak to nie był koniec niespodzianek, ponieważ muzyk, jak podaje fakt.pl, oświadczył się Mai, czego ona kompletnie się nie spodziewała.

Stylistka jest bardzo zaskoczona, a niedawno w rozmowie z tabloidem przyznała, że coraz poważniej myśli o założeniu rodziny:

Powiem szczerze, że coraz bardziej pragnę dziecka i czuję, że jestem gotowa. W kwietniu stuknie mi 35 lat i to jest taki wiek, kiedy za chwilę może być już za późno.

Gratulujemy!

