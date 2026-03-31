Maja Rutkowski, prywatnie żona Krzysztofa Rutkowskiego, w ostatnich latach rozwija nie tylko swoją działalność detektywistyczną, lecz także karierę influencerską. W ostatnich miesiącach na bieżąco informuje swoich fanów o codziennych zajętościach, a także emocjach. Tym razem przekazała obserwatorom relację prosto z drogi na pogrzeb bliskiej jej osoby.

Maja Rutkowski przekazała najgorsze wieści. Jest w żałobie

Maja Rutkowski w ostatnich miesiącach prężnie rozwija swoje media społecznościowe. Jak sama przyznała na InstaStories, po udziale w "Królowej przetrwania" jej konto na Instagramie zaczęło być obserwowane przez dużo większą liczbę internautów. To właśnie na tym medium gwiazda daje poznać się z prywatnej strony. Tym razem podzieliła się z fanami smutną informacją o żałobie.

Maja Rutkowski nagrała krótki film kierowany do swoich obserwujących, w którym poinformowała o stracie bliskiej jej cioci, na której pogrzeb jechała w trakcie nagrania.

Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj jestem w Tomaszowie, ponieważ w sobotę odeszła bardzo bliska mi osoba, w moim sercu. To jest wspomnienie wielu weekendów, zawsze w niedzielę jeździliśmy do cioci. Jest to siostra mojego taty. I także gdzieś w sercu umarła kolejna cząstka mnie. Ale cóż, takie jest życie. Właśnie jedziemy całą rodziną na pogrzeb powiedziała Maja Rutkowski.

W kolejnych zdaniach Maja podzieliła się z fanami refleksją na temat przeżywania śmierci jej bliskich.

Maja Rutkowski o doświadczaniu śmierci bliskich osób. Poruszyła wyznaniem

W tym samym nagraniu na Instagramie maja Rutkowski wyznała, że w ostatnich latach musiała mierzyć się ze śmiercią bliskich niejednokrotnie. Podkreśliła też młody wiek cioci, która odeszła w ubiegłą sobotę.

A śmierć przez ostatnie 6, 7 lat jest bardzo obecna w moim życiu. Mam nadzieję, że ta zła passa w końcu się skończy. Tym bardziej, że to była osoba bardzo młoda. I jeszcze nie czas na odchodzenie.

Na koniec gwiazda podzieliła się chwytającą za serce refleksją.

Takie sytuacje pokazują nam: cieszmy się każdym dniem, nie odkładajmy nic na później. Życzę wam pogodnego dnia pełnego miłości, pozdrawiam zakończyła Rutkowski.

