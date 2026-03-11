Maja Rutkowski usłyszała to od syna: "Na pewno zaczęłaś być z tatą dla pieniędzy"
Uczestniczki 3. edycji "Królowej przetrwania" nadal nie tylko rywalizują, ale i nieustannie dochodzi między nimi do spięć. Nie brakuje też osobistych wyznań i tym razem to Maja Rutkowski otworzyła się na temat małżeństwa, pieniędzy i szokującego pytania od syna. Jak Rutkowscy wybrnęli z odpowiedzią na pytanie synka?
Kolejny odcinek "Królowej przetrwania" za nami i oprócz spięć między uczestniczkami nie brakowało też mocnych i poruszających wyznań. Tyle informacji o rodzinie Krzysztofa Rutkowskiego nie wypłynęła na światło dzienne już dawno. Maja Rutkowski zdradziła, co odpowiedziała synowi, kiedy zapytał, czy nie zaczęła się spotykać z Rutkowskim dla pieniędzy, ale to jeszcze nie koniec. Partnerka Krzysztofa Rutkowskiego poruszyła bardzo osobistym wyznaniem...
Uczestniczki "Królowej przetrwania" żartują z Krzysztofa Rutkowskiego
Uczestniczki "Królowej przetrwania" rozprawiały o Krzysztofie Rutkowskim, mężu Mai, która bierze razem z nimi udział w programie. "Kto to jest Krzysztof Rutkowski" - padło pytanie, a Izabela Macudzińska starała się rozjaśnić koleżankom:
Detektyw. (...) Mi się wydaje, że on raz na tydzień ma robioną (fryzurę - przed. red.) chodzi o fryzjera
On słynie ze swojej fryzury
Izabela Macudzińska szybko narysowała portret Krzysztofa Rutkowskiego, a Sofi, partnerka Wojtka Goli zauważyła nawet podobieństwo do swojego ukochanego:
On jest trochę podobny do Wojtka mojego
Syn Mai Rutkowski zapytał, czy jest z Rutkowskim dla pieniędzy
Kiedy jeden obóz dyskutował o fryzurze Krzysztofa Rutkowskiego, w drugim Maja Rutkowski też została zapytana o męża. Przyznała, że są razem 15 lat i zdradziła, że usłyszała kiedyś od syna szokujące pytanie. Krzysztof Junior chciał dowiedzieć się, czy jego mama nie zaczęła się spotykać z jego tatą dla pieniędzy. Maja Rutkowski rozwiała wszelkie wątpliwości i dodała, że mogła być miliarderką w Ameryce...
Trzy lata temu mój Krzyś tak powiedział: 'Mama, Ty to na pewno zaczęłaś być z tatą dla pieniędzy, bo tata ma tyle samochodów'. Mój mąż powiedział: Krzysiu, jak mama poznała tatę, to tata miał jeden jakiś samochód roboczy, nie miał w ogóle aut.
Dalej kontynuowała:
W momencie kiedy go poznałam miał problemy, długi pięć milionów które były do spłacenia, które woziłam do banku i razem to ogarnęliśmy, razem pracowaliśmy. Na pewno nigdy nie byłam z moim mężem dla pieniędzy, bo miałam jakichś z prywatnymi odrzutowcami kandydatów, ale wybrałam mojego męża. Może byłabym teraz jakąś gwiazdą w Hollywood, albo bym miała wielką firmę, gdzieś w Ameryce bym miała miliardy, ale wolę mieć miliony z moim Krzysztofem, który jest najcudowniejszy.
Maja Rutkowski o stracie ciąży
Podczas wieczornych rozmów Karolina Pajączkowska zapytała Maję Rutkowski o kolejne dziecko. Szybko okazało się, że poruszyła bardzo trudny temat. Okazuje się, że Maja i Krzysztof Rutkowscy starali się o rodzeństwo dla Juniora:
To jest dla mnie bardzo delikatny temat. Ze stratami związny. (...) Dlatego 100 kilo ważyłam dwa lata temu, hormonalnie się leczyłam.
Pytali, czy jesteś w ciąży, a Ty chciałaś być w ciąży, a nie mogłaś.
