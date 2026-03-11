Kolejny odcinek "Królowej przetrwania" za nami i oprócz spięć między uczestniczkami nie brakowało też mocnych i poruszających wyznań. Tyle informacji o rodzinie Krzysztofa Rutkowskiego nie wypłynęła na światło dzienne już dawno. Maja Rutkowski zdradziła, co odpowiedziała synowi, kiedy zapytał, czy nie zaczęła się spotykać z Rutkowskim dla pieniędzy, ale to jeszcze nie koniec. Partnerka Krzysztofa Rutkowskiego poruszyła bardzo osobistym wyznaniem...

Uczestniczki "Królowej przetrwania" żartują z Krzysztofa Rutkowskiego

Uczestniczki "Królowej przetrwania" rozprawiały o Krzysztofie Rutkowskim, mężu Mai, która bierze razem z nimi udział w programie. "Kto to jest Krzysztof Rutkowski" - padło pytanie, a Izabela Macudzińska starała się rozjaśnić koleżankom:

Detektyw. (...) Mi się wydaje, że on raz na tydzień ma robioną (fryzurę - przed. red.) chodzi o fryzjera

On słynie ze swojej fryzury dodała Natalisa.

Izabela Macudzińska szybko narysowała portret Krzysztofa Rutkowskiego, a Sofi, partnerka Wojtka Goli zauważyła nawet podobieństwo do swojego ukochanego:

On jest trochę podobny do Wojtka mojego powiedziała Sofi Sivokha

Syn Mai Rutkowski zapytał, czy jest z Rutkowskim dla pieniędzy

Kiedy jeden obóz dyskutował o fryzurze Krzysztofa Rutkowskiego, w drugim Maja Rutkowski też została zapytana o męża. Przyznała, że są razem 15 lat i zdradziła, że usłyszała kiedyś od syna szokujące pytanie. Krzysztof Junior chciał dowiedzieć się, czy jego mama nie zaczęła się spotykać z jego tatą dla pieniędzy. Maja Rutkowski rozwiała wszelkie wątpliwości i dodała, że mogła być miliarderką w Ameryce...

Trzy lata temu mój Krzyś tak powiedział: 'Mama, Ty to na pewno zaczęłaś być z tatą dla pieniędzy, bo tata ma tyle samochodów'. Mój mąż powiedział: Krzysiu, jak mama poznała tatę, to tata miał jeden jakiś samochód roboczy, nie miał w ogóle aut. - wyznała Maja Rutkowski

Dalej kontynuowała:

W momencie kiedy go poznałam miał problemy, długi pięć milionów które były do spłacenia, które woziłam do banku i razem to ogarnęliśmy, razem pracowaliśmy. Na pewno nigdy nie byłam z moim mężem dla pieniędzy, bo miałam jakichś z prywatnymi odrzutowcami kandydatów, ale wybrałam mojego męża. Może byłabym teraz jakąś gwiazdą w Hollywood, albo bym miała wielką firmę, gdzieś w Ameryce bym miała miliardy, ale wolę mieć miliony z moim Krzysztofem, który jest najcudowniejszy.

Maja Rutkowski o stracie ciąży

Podczas wieczornych rozmów Karolina Pajączkowska zapytała Maję Rutkowski o kolejne dziecko. Szybko okazało się, że poruszyła bardzo trudny temat. Okazuje się, że Maja i Krzysztof Rutkowscy starali się o rodzeństwo dla Juniora:

To jest dla mnie bardzo delikatny temat. Ze stratami związny. (...) Dlatego 100 kilo ważyłam dwa lata temu, hormonalnie się leczyłam. - wyznała Maja Rutkowski

Pytali, czy jesteś w ciąży, a Ty chciałaś być w ciąży, a nie mogłaś. - dodała poruszona Karolina Pajączkowska i poszła przytulić Maję

screen "Królowa przetrwania"

Zobacz także: