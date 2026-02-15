Krzysztof Rutkowski chwali się swoją "ambasadą luksusu". Tajlandzki apartament robi wrażenie
Krzysztof Rutkowski wraz z żoną Mają Rutkowski zamieszkał w luksusowym apartamencie w Tajlandii. Inwestycja, określana jako „ambasada luksusu”, kosztowała według doniesień miliony dolarów. Celebryta pochwalił się, jak wyglądają wnętrza apartamentu w tropikach.
Krzysztof Rutkowski właśnie zrealizował swoje wieloletnie marzenie o życiu w tropikach. Wraz z żoną Mają Rutkowski zamieszkał w luksusowym apartamencie w Tajlandii. Wnętrza, w których mieszkają Rutkowscy, ociekają luksusem. Zobaczcie nagranie.
Krzysztof Rutkowski pokazał apartament w Tajlandii
Krzysztof Rutkowski w końcu spełnił marzenie o zamieszkaniu w słonecznych tropikach. Niedawno Maja Rutkowski, zdradziła, co chce kupić mężowi- wyznała wówczas, że chce sprezentowac mu mieszkanie w Tajlandii, a teraz Krzysztof Rutkowski pochwalił się ogromym apartementem.
Według informacji pojawiających się w serwisach show-biznesowych, koszt apartamentu Rutkowskich liczony jest w milionach dolarów. Ta imponująca suma ma odzwierciedlenie w standardzie oraz położeniu mieszkania. Apartament usytuowany jest w wyjątkowej lokalizacji. Z tarasów rozciąga się widok na egzotyczną Pattaya Beach.
Jest to ambasada luksusu. I nie jest to wcale fototapeta na ścianie. Tylko Pattaya beach w realu
Tak wyglądają wnętrza "ambasady luksusu" Krzysztofa Rutkowskiego
Wnętrza apartamentu Rutkowskich zapierają dech w piersiach. Przestronny salon utrzymany jest w odcieniach beżu, brązu i szarości, a całość dopełniają połyskujące dodatki glamour i designerskie meble. Każda przestrzeń, od pokoi wypoczynkowych po kuchnię, wygląda niczym z katalogu najdroższych hoteli. Rutkowscy nie kryją swojego zamiłowania do przepychu. Każda ich rezydencja podkreśla luksusowy styl życia.
Jednym z charakterystycznych punktów tej nieruchomości są ogromne tarasy, które oferują niesamowite widoki. Apartament położony jest pośród egzotycznej roślinności, a na terenie kompleksu znajduje się również basen, prywatne strefy relaksu oraz siłownia. To miejsce, jak określa Rutkowski, przypomina luksusowy resort. Na nagraniu Krzysztof Rutkowski nie szczędził słów zachwytu nad swoim nowym apartamentem.
Tak się żyje, tak się mieszka. Budzisz się w raju. Żyjesz jak król
Zobaczcie sami, jak wygląda "ambasada luksusu" Krzysztofa Rutkowskiego!
