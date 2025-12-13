Już w sobotę, 13 grudnia, Marianna Kłos zawalczy o zwycięstwo podczas 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Zanim jednak zobaczymy jej spektakularny wykon utworu "Brightest Light", sympatycy konkursu zadają sobie pytanie, jak wyglądają teraz dawne reprezentantki Polski na Eurowizji Junior. O ile Roksana Węgiel, Viki Gabor czy Sara James wciąż utrzymują się w topce największych gwiazd i są obecne w przestrzeni publicznej, o tyle inne usunęły się w cień i żyją z dala od blasków reflektorów. Do ich grona należy m.in. Maja Krzyżewska, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2023. Jak dziś wygląda i co u niej słychać? Przeszła spektakularną metamorfozę.

Maja Krzyżewska na Eurowizji Junior 2023

Pod koniec września 2023 roku Maja Krzyżewska wygrała polskie preselekcje, jakie stacja TVP zorganizowała w ramach programu "Szansa na sukces". Wówczas 12-letnia wokalistka zachwyciła wszystkich swoim występem. Jej utwór "I Just Need A Friend", napisany przez Patryka Kumóra, Dominika Buczkowskiego-Wojtaszaka i Carlę Fernandez, zrobił furorę w sieci i zagwarantował Polsce 6. miejsce w konkursie.

Zanim Maja Krzyżewska wzięła udział w Eurowizji Junior 2023, zdobyła ogólnopolską popularność dzięki występowi w 6. edycji "The Voice Kids", w czasie której odwróciła dwa fotele. Ostatecznie postanowiła dołączyć do drużyny Cleo. I choć nie udało jej się wygrać programu, jej talent i umiejętności wokalne zostały docenione na międzynarodowej arenie eurowizyjnej.

Tak dziś wygląda Maja Krzyżewska. Jest nie do poznania

Aktualnie trwa 23. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Już pierwsza próba do Eurowizji Junior Marianny Kłos oczarowała internautów, którzy wróżą jej wielki sukces. Czy uda jej się pójść w ślady Roksany Węgiel oraz Viki Gabor i zgarnąć główną nagrodę konkursu? Tego dowiemy się już niebawem. Wielki finał rusza bowiem 13 grudnia o godz. 17:00. A co słychać u innych reprezentantów Polski?

Podczas gdy 15-letnia Ala Tracz, reprezentantka Polski na Eurowizji 2020 jest dziś nie do poznania i skupiła się na karierze influencerki, polska reprezentantka Eurowizji Junior 2023, Maja Krzyżewska, mimo że rzadko pojawia się w mediach, wciąż stawia na rozwój kariery muzycznej i podbija media społecznościowe. Na Instagramie śledzi ją ponad 56 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To właśnie tam nastolatka dzieli się nie tylko swoją codziennością, modowymi i makijażowymi inspiracjami, ale też wokalnymi popisami.

Co ciekawe po długich włosach w ciepłej tonacji Mai Krzyżewskiej nie ma już śladu. Dziś niespełna 15-latka stawia na mocno wycieniowane, sięgające ramion pasma w chłodnej platynowej tonacji. "Ślicznie wyglądasz", "Piękna Majeczka" - komentują metamorfozę Mai Krzyżewskiej jej fani.

Maja Krzyżewska gwiazdą TikToka

Nie tylko Instagram. Maja Krzyżewska jest równie aktywna na TikToku, gdzie tuż obok dzielenia się swoją codziennością, skupia się na makijażowych trikach, prezentowaniu układów tanecznych czy popisach wokalnych. Charyzmatyczną nastolatkę na platformie śledzi niemal 100 tys. obserwujących.

Pomimo działalnością influenceskiej, Maja nie porzuciła pasji do muzyki. Swój najnowszy singiel "Świąteczny Lovesong" wydała w listopadzie 2025 roku. Popowy kawałek o świątecznej miłości szybko zyskał popularność wśród fanów nastoletniej artystki, którzy już mają chrapkę na kolejne utwory.

