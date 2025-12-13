Upływ czasu najbardziej widać po dziecięcych gwiazdach. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie pięć lat temu, wówczas 10-letnia Ala Tracz, wzięła udział w Eurowizji Junior. Reprezentantka Polski dziś jest pewną siebie nastolatką i w niczym nie przypomina siebie sprzed lat.

Ala Tracz na Eurowizji Junior 2020

Eurowizja Junior cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich fanów. To właśnie dzięki niej kariery Roksany Węgiel, Viki Gabor czy Sary James nabrały zawrotnego tempa, a młode wokalistki do dziś utrzymują się w topce najpopularniejszych gwiazd. Już w sobotę, 13 grudnia, kolejna młoda artystka z Polski zawalczy o zwycięstwo w prestiżowym muzycznym konkursie. Marianna Kłos już szykuje się do Eurowizji Junior 2025. Tymczasem wielu fanów zadaje sobie pytanie, co dziś słychać u innych polskich reprezentantek Eurowizji Junior z poprzednich lat.

W 2020 roku Ala Tracz zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w Eurowizji Junior. Wówczas 10-letnia artystka zaśpiewała utwór "I'll Be Standing", a jej wykon w ostatecznym rozrachunku zagwarantował Polsce 9. miejsce. Od tamtej pory Ala Tracz często gościła w mediach, jednak w ostatnich latach usunęła się nieco w cień. Nic więc dziwnego, że jej najnowsze nagranie zrobiło furorę w sieci. Tak wygląda dziś 15-letnia Ala Tracz.

Tak dziś wygląda Ala Tracz. Aż trudno ją rozpoznać

Alicja Tracz brała udział w "Małych Gigantach" ale dopiero trzecia edycja "The Voice Kids", gdzie pod okiem Dawida Kwiatkowskiego zaszła aż do wielkiego finału show, przyniosła jej większą rozpoznawalność. Zanim wzięła udział w Eurowizji Junior, uczestniczyła w wielu festiwalach dla dzieci i młodzieży nie tylko w Polsce ale również za granicą. W tym roku minie 5 lat od występu Ali Tracz na Eurowizji Junior, a sama Ala w marcu skończy 16 lat.

Po udziale w Eurowizji Junior Ala Tracz wydała jeszcze kilka utworów i chętnie gościła w mediach, w tym śniadaniowym paśmie TVP, lecz po czasie usunęła się z blasku reflektorów. Teraz realizuje się jako nastoletnia influencerka, którą na Instagramie śledzi niemal 100 tys. osób. Również jej obserwowany przez ponad 47 tys. fanów TikTok'owy profil cieszy się coraz większym zainteresowaniem w sieci.

Teraz chcąc dodać otuchy Mariannie Kłos, która już 13 grudnia zawalczy o zwycięstwo w Eurowizji Junior 2025, Ala Tracz opublikowała w sieci nagranie, w którym wspiera młodą koleżankę. Po dawnej nieśmiałej Alicji nie ma już śladu! Ala Tracz wyrosła na piękną nastolatkę. Młoda artystka stawia na dłuższe, ciemne pasma, które to prostuje, to znów zakręca, tworząc efekt hollywoodzkich fal. Nie boi się też eksperymentować z makijażem.

Tak Ala Tracz wspiera Mariannę Kłos podczas przygotowań do Eurowizji Junior 2025

Zaledwie kilka dni temu na instagramowym koncie Alicji Tracz pojawiło się nagranie, na którym nastoletnia artystka zachęca fanów do oglądania Eurowizji Junior 2025 i głosowania na reprezentantkę Polski, Mariannę Kłos.

Hejka, tutaj Ala Tracz, była reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020. Koniecznie oglądajcie tegoroczną Eurowizję Junior już 13 grudnia o godzinie 17:00 w TVP2 i oczywiście głosujemy na Mariankę - mówi na nagraniu Ala Tracz.

My również trzymamy kciuki za Mariannę Kłos podczas Eurowizji Junior 2025.

