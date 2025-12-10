Telewizja Polska przekazała mediom krótkie oświadczenie ws. udziału Polski na Eurowizji 2026. Mimo kontrowersji, które budzi przyszłoroczna odsłona show, nasz kraj wyśle swojego reprezentanta.

Eurowizja 2026 - co z Polską?

Jak czytamy w oświadczeniu Telewizji Polskiej, Polska weźmie udział w Eurowizji 2026:

Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje. Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szansę dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU. Pozdrawiamy. Telewizja Polska

Eurowizja 2026 bez kilku krajów - chodzi o Izrael

Dlaczego losy poszczególnych państw na przyszłorocznej Eurowizji budzą tak dużo emocji? Chodzi oczywiście o sporną kwestię udziału Izraela - producenci ogłosili niedawno, że ten kraj weźmie udział w konkursie w przyszłym roku, mimo wielu protestów związanych m.in. z toczącą się brutalną wojną w Strefie Gazy.

Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia ogłosiły bojkot Eurowizji 2026. Decyzja została podjęta po spotkaniu Europejskiej Unii Nadawców (EBU), które odbyło się w grudniu 2025 roku w Genewie. Kluczowym powodem wycofania się czterech krajów była zgoda na udział Izraela w nadchodzącym konkursie, mimo trwającego konfliktu w Strefie Gazy i oskarżeń o nieuczciwe praktyki głosowania.

Izrael w konkursie mimo apeli o wykluczenie. Co na to EBU?

Spotkanie w Genewie zakończyło się przyjęciem nowych zasad, które mają ograniczyć możliwość ingerencji rządów w głosowanie oraz uniemożliwić organizowanie kampanii poparcia dla reprezentantów. Decyzja EBU zakłada, że wszyscy nadawcy, którzy zaakceptują nowe regulacje, mogą wziąć udział w Eurowizji 2026.

Mimo to wielu uczestników wyraziło niezadowolenie z braku możliwości głosowania nad udziałem Izraela. Według doniesień BBC, głosowanie nad zmianami regulaminu zawierało klauzulę zakazującą głosowania nad konkretnym krajem.

Reprezentantką Izraela w 2025 roku była Yuval Raphael. Pojawiły się zarzuty, że izraelski rząd wspierał ją w kampanii głosowania. Zmiany w zasadach miały zapobiec takim praktykom.

Co o tym myślicie? Polska podjęła słuszną decyzję ws. Eurowizji 2026?

