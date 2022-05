Joanna Moro pokazała zdjęcie z komunii syna i wyznaje "Szlag mnie trafia na te małe, polskie wesela"

Anna Mucha napisała, dlaczego nie ujawnia wizerunku swoich dzieci i zdradziła, co czuje widząc, że inni pokazują zdjęcia pociech w sieci. Gwiazda serialu "M jak miłość" w długim i szczerym wpisie pokazała, jak okrutni potrafią być hejterzy, którzy nie oszczędzają nawet dzieci. Wpis Anny Muchy poruszył internautów i wywołał lawinę komentarzy. Sprawdźcie, co napisała! Anna Mucha obawia się o swoje dzieci Anna Mucha już od dziesięciu lat spełnia się w roli mamy. W 2011 roku gwiazda serialu "M jak miłość" urodziła córkę Stefanię, a w 2014 roku na świecie pojawił się syn aktorki, Teodor. Anna Mucha należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o prywatność swoich bliskich i nie pokazują w sieci ich zdjęć. Aktorka już od pierwszych chwil chroni wizerunek córki i syna, a w najnowszym wpisie na Instagramie dlaczego się na to zdecydowała. Zobacz także: Hejt na córkę Anny Muchy! Aktorka zareagowała na ostry wpis w sieci Anna Mucha opublikowała na Instagramie mocny wpis, w którym zdradza, dlaczego nie pokazuje w sieci zdjęć na których widać twarze jej dzieci. Aktorka informuje z jakim hejtem mogą spotkać się młodsi i starsi. jesteś głupia! inna! śmierdzisz ! a bo jej rodzice to … i co się chwalisz?!? czy może: wdała się w mamusie ! … albo dzisiejsze: dzieci tak brzydkie, że trzeba zasłaniać im twarze ?!? 😳😳😳🤦🏻‍♀️ - wymienia aktorka Anna Mucha zdecydowała się poruszyć temat hejtu i jego możliwego wpływu na rozwój dziecka, które zostało na niego niewinnie narażone: Na ile sposobów ktoś może zranić Dziecko?!? Jak bardzo ten kawałek czyjegoś brudnego świata może na zawsze zmienić Twoje Dziecko ?!? To będzie prywatny i długi wpis- zaczęła Anna Mucha. W...