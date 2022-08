Maja Hyży pokazała brzuszek po ciąży! Młoda mama wróciła już do formy po narodzinach córki?

Małgosia Borysewicz pokazała, co robi, żeby zachwycać świetną figurą po ciąży! Jedna z najpopularniejszych bohaterek czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zaledwie kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą. Synek rolniczki pojawił się na świecie dokładnie 27 lutego. Teraz, blisko trzy miesiące po narodzinach małego Rysia, Małgosia może pochwalić się naprawdę świetną figurą. Okazuje się, że szczupła sylwetka rolniczki to efekt ostrych ćwiczeń. Zobaczcie sami! Małgosia z "Rolnik szuka żony" wraca do formy po ciąży Małgosia Borysewicz już kilka tygodni po porodzie zachwycała świetną figurą, którą lubi podkreślać obcisłymi i bardzo kobiecymi stylizacjami. Teraz w swojej relacji na InstaStories rolniczka zdradziła, jak dba o formę po ciąży. Lekko nie jest - przyznała rolniczka. Okazuje się, że Małgosia trenuje w domu i używa hula hop z funkcją podwójnego masażu. Rolniczka nie zdradziła, czy to dopiero początki jej treningów z hula hop czy ćwiczyła już wcześniej, ale jedno jest pewne, młoda mama już zachwyca świetną figurą. Ostatnio Małgosia opublikowała zdjęcia z chrzcin syna - na uroczystości pochwaliła się bardzo szczupłą sylwetką w odważnej kreacji. Małgosia pokazała, jak dba o formę. Młoda mama wraca do formy po ciąży.