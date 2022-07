Maja Hyży pokazała nowe zdjęcie z córeczką i przyznaje: "Burza hormonów mną szarga"

Maja Hyży kilka dni temu po raz czwarty została mamą, ale za chwilę wraca do pracy! Jak się właśnie okazało póki co jej samopoczucie nie jest najlepsze...

Maja Hyży do ostatnich chwil przed porodem była bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych i na bieżąco informowała fanów, co u niej słychać. Również po narodzinach córeczki na Instagramie artystki nie zabrakło relacji z luksusowego pokoju szpitalnego, czy uroczego zdjęcia z Zosią. Teraz w mediach społecznościowych wokalistki pojawił się nowy wpis, w którym opowiedziała o pierwszych wspólnych dniach z czwartą pociechą i przyznała, że potrzebuje chwili oddechu oraz odpoczynku. Nie ma jednak na to zbyt wiele czasu, bo za chwilę... wraca do pracy!

Maja Hyży opisała "nową rzeczywistość" po narodzinach czwartego dziecka

Maja Hyży od lat stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, którzy licznie obserwują ją w mediach społecznościowych. Wokalistka mimo wielu obowiązków zawodowych oraz rodzinnych zawsze znajduje czas, aby odpisać na komentarze oraz zrelacjonować ważne chwile. Jak wiadomo, Maja Hyży kilka dni temu urodziła córeczkę i dość szybko podzieliła się pierwszym zdjęciem z pociechą właśnie na Instagramie. Choć gwiazda miała cesarskie cięcie i pierwsze dni po porodzie nie należą do najłatwiejszych, to jednak Maja Hyży zapewnia, że już niedługo zamierza wrócić do pracy oraz do prób przed kolejnymi występami. Opowiedziała o tym w swoim nowym wpisie, chwaląc się przy tym nowym zdjęciem z Zosią.

Nowa rzeczywistość ☺️ Niby mi znana, ale jakby totalnie inna. Burza hormonów mną szarga, ale się nie poddaje 💪🏼 Wiem, że potrzebuję teraz trochę czasu na regenerację fizyczną, ale również psychiczną. A jest się przed czym regenerować, bo za trzy tygodnie zaczynam próby 🥳 - napisała.

Maja Hyży może liczyć na wsparcie od fanów, którzy od kilku dni zasypują ją masą pięknych wiadomości oraz komentarzami z gratulacjami.

Ps. Jesteście najcudowniejszym teamem jaki mogłam sobie wymarzyć🌸 Wasze wiadomości uskrzydlają, dodają energii i uświadamiają, że to co robię ma sens, bo jesteście tam❤️ Wszystkie wiadomości od Was powoli odczytuję i postaram się na nie odpisać, ale jest tego caaaała masa (czaaaad🎉❤️) Kocham Was i dziękuję, że w każdej sytuacji jesteście ze mną i mogę na Was liczyć❤️ - dziękowała internautom Maja Hyży.

Instagram/majahyzy

Maja Hyży została mamą po raz czwarty i jak sama przyznaje, nowa rzeczywistość nieco ją zaskoczyła. Na szczęście gwiazda może liczyć na swojego partnera, Konrada Kozaka, który zawsze we wszystkim ją wspiera. Artystka przez najbliższe trzy tygodnie zamierza odpocząć i nacieszyć się wspólnymi chwilami z rodziną, aby zaraz po tym zabrać się z nową energią do pracy.

Świeżo upieczonej mamie życzymy dużo odpoczynku i radosnych chwil z rodziną!