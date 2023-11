O wizycie Mai Frykowskiej w jednym z wydań "Dzień Dobry TVN" długo będzie pamiętać nie tylko sama Maja, ale również prowadzący, Kinga Rusin oraz Piotr Kraśko, którzy zostali mocno skrytykowani przez widzów za sposób prowadzenia rozmowy z nawróconą celebrytką - dla wielu był to po prostu mocny i niezasłużony atak na Frykowską, z którym poradziła sobie świetnie.

Zobacz: Rusin i Kraśko w ogniu krytyki po wywiadzie z Frytką! "Zero profesjonalizmu, DNO!"

Kinga Rusin po wywiadzie z Mają postanowiła wytłumaczyć się na swoim Instagramie. Dziennikarka uznała, że Maja świetnie wybrnęła z jej ostrych pytań, przy czym uwierzyła w jej nawrócenie i przemianę:

Świetna opowieść Mai Frykowskiej o nawróceniu dziś w DDTVN. Czy uwierzyłam? Tak, tym bardziej, że sama w różnych kwestiach nawróciłam się nie raz, a wiara chrześcijańska jest dla mnie ważna. Miałam i mam jeszcze trochę wątpliwości, bo na początku „Frytka” nie chciała jednoznacznie odciąć się od swojej kontrowersyjnej przeszłości i uznać jej za błąd. Ale dopytana to wyjaśniła. Uwierzyłam też w to, że pojawiła się w telewizji ponownie po to, żeby zachęcać do nawrócenia, a nie po to by dzięki spektakularnemu nawróceniu wrócić na pierwsze strony gazet, magazynów i portali. Ale nie jest to historia oczywista i łatwa. Maja musiała się więc trochę natrudzić żeby rozwiać nasze wątpliwości. I świetnie sobie poradziła z pewnością wielu inspirując. Gratuluję jej występu.