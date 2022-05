Magdalena Stępień przekazała najważniejszą informację w swoim życiu: "W naszym przypadku to ogromny cud"

Magdalena Stępień nadal przebywa z Oliwierem w Izraelu i poinformowała swoich obserwatorów, którzy wspierają ją w walce o zdrowie i życie syna, że czeka na wyniki bardzo ważnego badania. To ono może mieć decydujący wpływ na dalsze rokowania i leczenie chłopca. O jakie badanie chodzi? Kiedy Magdalena Stępień otrzyma wyniki? Magdalena Stępień czeka na wynik ważnego badania. W guzie, który ma Oliwier jest "niebezpieczny gen"? Magdalena Stępień kilka miesięcy temu dowiedziała się, że jej półroczny syn ma raka wątroby. Po pobycie w polskim szpitalu modelka zdecydowała się zorganizować zbiórkę na wyjazd do Izraela, gdzie mały Oliwier miał być poddany dalszej diagnostyce i leczeniu. Chłopiec od trzech miesięcy otrzymuje specjalistyczną opiekę i leczenie, a już wkrótce będzie mógł zostać operowany. Do tego potrzebne są jednak ogromne środki finansowe i Magdalena Stępień przy pomocy fundacji Siepomaga.pl zbiera pieniądze na dalsze leczenie synka. Potrzebna jest kwota 115 tysięcy dolarów, której modelka nie posiada, a Jakub Rzeźniczak nie zdecydował się zabrać głosu w sprawie finansowania leczenia synka . Teraz modelka poinformowała, że czeka na ważne wyniki, które mają decydujący wpływ na dalsze rokowania... - Kochani, chciałam wam jeszcze o czymś powiedzieć. Kolejny raz chciałabym Wam podziękować za pomoc, którą nam tutaj dajecie i że jesteście z nami. Chciałabym powiedzieć wam o czymś bardzo istotnym. Po przylocie tutaj Oliwier został poddany badaniom genetycznym guza, z czego on jest zbudowany. Guzy MRT posiadają w swoim DNA bardzo niebezpieczny gen SMART CB1 - zaczęła Magdalena Stępień. Okazuje się, że Oliwier Rzeźniczak już raz miał przeprowadzone to badanie i wtedy okazało się, że nie ma niebezpiecznego genu, który może odpowiadać za wyższą...