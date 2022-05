Magdalena Stępień opublikowała poruszające zdjęcie Oliwiera. Ten opis chwyta za serce!

Magdalena Stępień od czasu zdiagnozowania u jej synka ciężkiej choroby musiała zamienić mieszkanie na szpitalną salę. Dzięki pierwszej zbiórce Oliwier mógł zacząć leczenie w Izraelu, gdzie pojawiła się szansa na pokonanie choroby. Teraz znów potrzebne są środki na dalsze leczenie, a Magdalena Stępień nie ukrywa, że otrzymuje mnóstwo wiadomości z pytaniami o jej finanse, zbiórkę na operacje i zaangażowanie w całą sprawę ojca dziecka. Modelka pisze wprost, że to wszystko jest dla niej mocno stresujące, a co za tym idzie również dla jej synka. Teraz opublikowała poruszające zdjęcie. Ten opis chwyta za serce!

Oliwier Rzeźniczak choruje na rzadki nowotwór wątroby. Ostatnio chłopiec przeszedł ponowanie ważne badania, od których uzależnione są dalsze rokowania. W sieci trwa zbiórka na operację chłopca zorganizowana przez fundację Siepomaga.pl, która została zweryfikowana, a mimo to Magdalena Stępień jest narażona na mnóstwo krytycznych wiadomości dotyczących finansowania leczenia Oliwiera. Wielu internautów w komentarzach sugeruje wprost, że Jakub Rzeźniczak powinien bardziej angażować się finansowo w leczenie syna, a tymczasem modelka wyznała, że jest "zastraszana przez ojca swojego dziecka":

Gdy pytają o to dlaczego ojciec dziecka nie dokłada się do zbiórki, dlaczego się nie odzywa to mówię, że napisałam do niego dwie wiadomości z prośbą aby się odniósł ile jest w stanie nam pomoc ale on nie odpisał. Więc za to jestem teraz szykanowana i zastraszana, że ostrzegał mnie i że to koniec. Więc domyślacie się, co czuję.