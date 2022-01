Magdalena Stępień pokazała zdjęcie synka i wyznała: "Wojownik po pierwszej chemii"!

Magdalena Stępień za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała kolejne informacje na temat zdrowia jej synka Oliwiera. Chłopiec choruje na rzadki nowotwór wątroby i już rozpoczął leczenie, a była gwiazda "Top Model" nie ukrywa, że w najbliższym czasie to szpital będzie ich domem. Jak czuje się syn Jakuba Rzeźniczaka?

Magdalena Stępień po tym, jak zniknęła z mediów społecznościowych zdecydowała się wrócić i przekazała swoim obserwatorom dramatyczną wiadomość o chorobie synka. Półroczny Oliwier zmaga się z rzadkim guzem wątroby, a diagnoza wyszła na jaw przy okazji badań przed szczepieniem. Szybka reakcja modelki sprawiła, że chłopiec już jest pod opieką specjalistów i rozpoczął leczenie.

Młoda mama nie ukrywa, że to dla niej bardzo trudny czas i po raz kolejny poprosiła o modlitwę:

Magdalena Stępień niedawno podzieliła się ze swoimi obserwatorami dramatyczną informacją o poważnej chorobie jej synka. Nic nie wskazywało na to, że chłopiec ma nowotwór, ale podczas rutynowych badań wyniki zaniepokoiły czujną mamę:

Przed szczepieniem zrobiłam małemu badania krwi, bo chciałam oznaczyć CRP. Wyniki były dziwne. Byliśmy akurat w Warszawie, podjechałam do pierwszego lepszego szpitala, żeby je skonsultować. Lekarze zobaczyli wyniki, dotknęli brzuch i zlecili zrobienie USG. I na tym USG to wyszło. Dlatego tak ważne jest, żeby badać małe dzieci. Każda matka powinna tego pilnować i robić swojemu dziecku od razu po urodzeniu USG jamy brzusznej. Powinno się to robić nawet raz w miesiącu. My nie robiliśmy tych badań po urodzeniu Oliwiera. Być może to pozwoliłoby wykryć zmiany wcześniej. Być może nie. Ale ważne jest, aby tego pilnować i upierać się przy swoim, choć pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. - mówiła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl, Magda Stępień.