Magda Stępień o chorobie synka: "Tylko modlitwa. Żadne pieniądze nie są w stanie nam pomóc"

Magdalena Stępień podziękowała fanom za otrzymane wsparcie. Na Instagramie Magdy pojawiło się kilka nagrań, w których gwiazda prosi o modlitwę za jej chorego syna. Półroczny Oliwier walczy z nowotworem - ma guza wątroby:

Magdalena Stępień we czwartek, 20 stycznia, poinformowała fanów o dramacie, z którym zmaga się jej synek - półroczny Oliwier poważnie zachorował, lekarze zdiagnozowali u niego rzadki typ nowotworu - guza wątroby. Chłopiec jest pod specjalistyczną opieką, niebawem przejdzie chemioterapię:

O życie synka drży również jego tata, piłkarz Jakub Rzeźniczak:

Instagram @magdalena___stepien

Magdalena Stępień w rozmowie z cozatydzien.pl zdradziła, jak dowiedziała się o chorobie synka:

Przed szczepieniem zrobiłam małemu badania krwi, bo chciałam oznaczyć CRP. Wyniki były dziwne. Byliśmy akurat w Warszawie, podjechałam do pierwszego lepszego szpitala, żeby je skonsultować. Lekarze zobaczyli wyniki, dotknęli brzuch i zlecili zrobienie USG. I na tym USG to wyszło. Dlatego tak ważne jest, żeby badać małe dzieci. Każda matka powinna tego pilnować i robić swojemu dziecku od razu po urodzeniu USG jamy brzusznej. Powinno się to robić nawet raz w miesiącu. My nie robiliśmy tych badań po urodzeniu Oliwiera. Być może to pozwoliłoby wykryć zmiany wcześniej. Być może nie. Ale ważne jest, aby tego pilnować i upierać się przy swoim, choć pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. - mówiła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl, Magda Stępień.