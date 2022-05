Magdalena Stępień pokazała urocze nagranie synka: "Rozrabiaka"

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się tuż przed narodzinami syna. Po rozstaniu pozostają w konflikcie, który zaczyna być coraz bardziej medialny. Niedawno modelka zarzuciła sportowcowi, że "nie ma litości dla niej w czasie połogu". Teraz opublikowała kolejny rozpaczliwy wpis. W sieci pojawiło się również zdjęcie zapłakanej mamy Oliwiera: Ojciec mojego dziecka dopiął swego, zniszczył mnie totalnie O co chodzi? Zobacz także: Magdalena Stępień z "Top Model" urodziła! Pokazała urocze zdjęcie dziecka Magdalena Stępień w rozpaczliwym wpisie o Jakubie Rzeźniczaku Kilka miesięcy temu, gdy Magdalena Stępień z "Top Model" i Jakub Rzeźniczak ogłosili, że są parą, a potem, że spodziewają się dziecka , nikt nie przypuszczał, że ich związek zakończy się jeszcze przed narodzinami malucha. Syn pary przyszedł na świat w lipcu i otrzymał piękne imię Oliwier. Gdy chłopiec się urodził, Jakub Rzeźniczak był w nowym związku. Sportowiec i modelka nie utrzymują dobrych kontaktów. Ostatnio uczestniczka "Top Model" napisała o samotnym rodzicielstwie w ten sposób: Ostatnie dni to był jakiś HARDCORE. Gorączka 40 stopni, zapalenie piersi i ja sama z tym wszystkim. Teraz dopiero wiem, jak silna jestem. Ale ten widok wynagradza wszystko - napisała publikując zdjęcie z synkiem. Teraz w sieci pojawił się kolejny wpis. Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym nawet nie ukrywa w jakim jest stanie. Cała zapłakana poinformowała internautów, że na jakiś czas zawiesza aktywność w mediach społecznoścowych: Obiecuje, że jak wrócę to tej Magdy już nie będzie. Całuję was. Będzie mi was brakować, bo daliście mi dużo siły i wsparcia, za które z całego serca dziękuję i Oliwier...