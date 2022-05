Magdalena Stępień pokazała nowe zdjęcia Oliwiera i zabrała głos w sprawie wyprzedaży swoich ubrań

Magdalena Stępień nie ukrywa, że to dla niej bardzo ciężki czas. Nowe zdjęcie i poruszające słowa potwierdzają, że mimo ogromnego sukcesu związanego ze zbiórką na wyjazd Oliwiera do Izraela, młoda mama nadal przeżywa ogromny strach o zdrowie chłopca. Choroba, jaka dotknęła synka modelki jest niezwykle rzadka i szanse na wyleczenie w Polsce są naprawdę bardzo małe... Magdalena Stępień pokazała poruszające zdjęcia synka Magdalena Stępień była zmuszona zorganizować zbiórkę na leczenie Oliwiera w Izraelu, po tym jak okazało się, że szanse na wyleczenie chłopca w kraju są bardzo małe . Mój półroczny synek ma ogromnego, bo aż 12 cm guza na wątrobie! W tym momencie jakby cały świat się zawalił! (...) W Polsce Oliwier jest prawdopodobnie trzecim dzieckiem z takim rozpoznaniem. Z informacji, które do mnie dotarły dowiedziałam się, że szansa na wyleczenie Mojego Małego Wojownika w Polsce to tylko 2%!!! Nie ma tutaj leku, który zatrzymałby te komórki nowotworowe. - napisała zrozpaczona mama na Instagramie. W pomoc dla syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka włączyła się Anna Lewandowska , która znalazła specjalistyczną klinikę w Izraelu. Placówka może podjąć się leczenia Oliwiera, ale już od razu było wiadomo, że leczenie będzie bardzo kosztowne. Stąd w sieci pojawiła się zbiórka, która dzięki udostępnieniom w sieci i hojności internautów, zakończyła się w 7 godzin . Teraz Magdalena Stępień opublikowała nowe zdjęcie Oliwiera i pisze wprost, że wierzy w cud i jej półroczny synek będzie zdrowy: Mamusiu nie płacz damy radę 2% to straszny wyrok, ale ja wierzę w cud. Wierzę i nie przestanę - napisała na Instagramie Magdalena Stępień. Zobacz także: Magda Stępień zbiera pieniądze na...