Jakub Rzeźniczak po rozstaniu z Magdaleną Stępień związał się z nową partnerką. Internauci nie szczędzą jej uszczypliwości. Tym razem jednak postanowili zakpić z życia uczuciowego piłkarza i zostawili na Instagramie jego ukochanej kąśliwe komentarze, pytając jak długo jeszcze potrwa ich związek:

Ile jeszcze sezonów zostało? Przyszły i koniec kariery?

Paulina Nowicka postanowiła wejść w dyskusję z komentującymi. Co napisała?

Dziewczyna Jakuba Rzeźniczaka odpowiedziała na zaczepki internautów. Wierzy w długi związek?

Choroba synka sprawiła, że media przyjrzały się bliżej życiu prywatnemu Jakuba Rzeźniczaka. Jak dotąd było ono dość burzliwe. Szczególnie, jeśli mówimy o jego relacjach z kobietami. Związki piłkarza, choć rozpoczynały się od wielkich zauroczeń, to zazwyczaj kończyły się równie gwałtownie. Magdalenę Stępień poznał na początku 2020 roku. Wówczas była uczestniczka "Top Model" rozwijała swoją karierę i cieszyła się popularnością w mediach społecznościowych. Para poznała się przez Instagram. Modelka i sportowiec chętnie dzielili się wspólnymi, romantycznymi zdjęciami. W grudniu 2020 roku gwiazdy poinformowały, że spodziewają się dziecka. Jak się okazało, już wcześniej Magdalena Stępień dowiedziała się o pierwszej zdradzie swojego partnera. Jakub Rzeźniczak i jego wybranka rozstali się, gdy dziewczyna była w ósmym miesiącu ciąży. Od tego czasu ich relacje nie są najlepsze. Historia pary wróciła, gdy okazało się, że ich dziecko cierpi na bardzo rzadki typ nowotworu. Już od kilku tygodni Magdalena Stępień przebywa z małym Oliwierkiem w izraelskiej klinice. Natomiast Jakub Rzeźniczak związał się już nową partnerką, Pauliną Nowicką. Dziewczyna piłkarza regularnie spotyka się ze złośliwymi komentarzami internautów. Niedawno postanowiła odpowiedzieć.

Wiele wskazuje na to, że Paulina Nowicka jest mocno wpatrzona w Jakuba Rzeźniczaka. Zajmująca się marketingiem działaczka klubu piłkarskiego Stal Rzeszów przeprowadziła się dla swojego partnera do Płocka. Niedawno opublikowała na swoim Instagramie wspólne zdjęcie ze sportowcem i pochwaliła się pewnym osiągnięciem.

Pierwszy wspólny sezon za nami - napisała Paulina Nowicka.

Wybranka Jakuba Rzeźniczaka nie musiała długo czekać na reakcje internautów. Fani odnieśli się od burzliwego życia uczuciowego piłkarza i w złośliwy sposób zapytali, jak długo jeszcze potrwa jego nowy związek.

- Ile jeszcze sezonów zostało? Przyszły i koniec kariery? - czytamy w komentarzach.

- We will see what time will tell - odpowiedziała dziewczyna piłkarza.

Reakcja Pauliny Nowickiej nawiązuje do wpadki Wojciecha Pawłowskiego. Udzielając wywiadu włoskiemu kanałowi Udinese Channel, piłkarz popełnił językowy błąd i zamiast powiedzieć "we will see what the future brings" (pol. zobaczymy, co przyniesie przyszłość), odpowiedział "we will see what time will tell", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "zobaczymy, co powie czas". Jest to jednak błędna kalka z języka polskiego.

Jakub Rzeźniczak

Paulina Nowicka najwyraźniej nie daje się wyprowadzić z równowagi internautom. Myślicie, że rzeczywiście nie ma wątpliwości co do przyszłości związku z piłkarzem? Para ma już nawet wspólne konto na Instagramie. Warto przypomnieć, że niedawno Jakub Rzeźniczak opowiedział o walce o chorego synka.