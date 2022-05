Magdalena Stępień pokazała, jak spędza czas z synem poza szpitalem. Chory Oliwierek wzrusza 

Magdalena Stępień poinformowała, że udała się z chorym synem do szpitala na przyjęcie ostatniej chemii. W tym stresującym momencie, podzieliła się również szokującym wyznaniem na temat relacji z Jakubem Rzeźniczakiem: Od wczoraj jestem zastraszana przez ojca mojego dziecka, za to, że gdy ludzie do mnie piszą i pytają mnie, dlaczego nie opłacę sama leczenia to mówię, że dostaje 3 tysiące złotych alimentów co miesiąc Poruszyła również temat stanowiska Jakuba Rzeźniczaka odnośnie drugiej zbiórki na chorego Oliwiera. Zrozpaczona mama już nie wytrzymała. Pojawiło się również oświadczenie. Magdalena Stępień o Jakubie Rzeźniczaku: "Jestem zastraszana przez ojca mojego dziecka" Niedawno wydawać by się mogło, że Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak w końcu doszli do porozumienia w kwestii ratowania chorego synka. Magdalena Stępień nawet pokazała, jak Jakub Rzeźniczak zajmuje się synem w Izraelu. Kiedy jednak pojawiły się informacje, że potrzebne będą kolejne kwoty na leczenie, a modelka zapewniła, że poinformowała po kosztach ojca dziecka, internauci byli pewni, że będzie mogła liczyć na pomoc sportowca. Ostatecznie w sieci wystartowała druga zbiorka na leczenie syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Internauci apelowali do Jakuba Rzeźniczaka: "Gdzie post o zbiórce dla syna?" , gdy na jego profilu pojawiały się same zawodowe posty. W dodatku Jakub Rzeźniczak zareagował, gdy w sieci wypomniano mu drogi pasek przy jednoczesnym braku pieniędzy na leczenie synka. Niestety wygląda na to, że Magdalena Stepień i Jakub Rzeźniczak wciąż nie doszli do porozumienia w kwestii leczenia dziecka. Magdalena Stępień wyznała w sieci, że jest zastraszana: Obecnie przebywamy w szpitalu, właśnie zostajemy przyjęci na oddział na ostatnią chemię,...