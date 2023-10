Magdalena Lubacz, znana jako Maluba, zwyciężyła "Projekt Lady 3" i postanowiła ten fakt skrupulatnie wykorzystać. Uczestniczka uwielbianego przez widzów TVN show zdecydowała się rozkręcić swoją karierę w sieci i zadbać o to, by nie stracić kontaktu z fanami. Celebrytka prowadzi konto, które obserwuje aż 300 tysięcy osób. Maluba stara się pojawiać na ważniejszych wydarzeniach w świecie show-biznesu i tym razem nie zabrakło jej podczas premiery "Dziewczyny z Dubaju". Jak sama przyznała jest wielką fanką Dody a miała także okazję poznać odwieczną antagonistkę gwiazdy, Małgorzatę Rozenek. Co myśli o obu paniach?

Reklama

Maluba z "Projekt Lady 3" komentuje Dodę i Małgorzatę Rozenek

Maluba z "Projektu Lady 3" pojawiła się na głośnej premierze "Dziewczyny z Dubaju". Premiera odbiła się ogromnym echem w mediach, ponieważ pojawiła się na niej plejada polskich gwiazd, ale zabrakło jednej z głównych twórczyń, czyli Dody. Obecne na premierze gwiazdy nie kryły swojego smutku z tego powodu, a wśród nich znalazła się Maluba. Uczestniczka "Projektu Lady 3" przyznała, że uwielbia Dodę! Jednocześnie przecież jej mentorką w programie była Małgorzata Rozenek... Czy jako uczestniczka programu TVN miała inne odczucia, co do obu pań? Czy ich wzajemna niechęć jest uzasadniona? Maluba szczerze nam o tym opowiedziała!

-Ciężko mi je porównywać - przyznała szczerze.

Dlaczego? Sprawdźcie w naszym wideo powyżej!

Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Doda o załamaniu nerwowym na planie. Poruszające nagranie

Reklama

Maluba, czyli Magdalena Lubicz była faworytką 3. edycji "Projektu Lady". Dziewczyna przeszła niesamowitą metamorfozę, a swoje przysłowiowe 5 minut popularności postanowiła skrzętnie wykorzystać i bardzo dobrze jej się to udało!