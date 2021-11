Giulio Berruti, Luca Molinari i Andrea Preti - o nich może być niedługo bardzo głośno a to wszystko za sprawą "Dziewczyn z Dubaju", które trafią do kin już w styczniu 2021 roku. Doda , która wraz z mężem, Emilem Stępniem, zajmują się produkcją obrazu, odkrywają kolejne karty i przedstawiają zagraniczną obsadę. Tak naprawdę to dopiero początek niespodzianek! Nie robię tego dla pieniędzy tylko dlatego, że to ważny temat. Ten film jest po prostu potrzebny i dlatego nie zależy mi na tym ile ja zarobię lecz ile zainwestuje w jakość filmu. - zdradziła nam Doda Kim są przystojni aktorzy, których zobaczymy w "Dziewczynach z Dubaju"? Zobacz także: Doda zdradziła, kto zagra główną rolę w "Dziewczynach z Dubaju"! To seksowny Włoch! Przystojniejszy niż Massimo z "365 dni"? "Dziewczyny z Dubaju": Kim są przystojniacy, których zatrudniła Doda? Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" ruszyły już w połowie czerwca. Doda stopniowo zdradza coraz więcej szczegółów. Obsada jest naprawdę mocna. Oprócz dużych nazwisk rodzimego kina , są również zagraniczne nazwiska. Jako pierwszego, przedstawiono 35-letniego przystojnego Włocha, Giulio Berruti. którego widzowie dobrze znają z ról w międzynarodowych produkcjach "Piekło Gabriela", "Walking on sunshine", "Monte Carlo" czy "Lizzy McGuire" u boku Hilary Duff. Zanim zajął się branżą filmową, uczęszczał do szkoły dentystycznej i pracował jako model. Do gwiazdorskiej obsady dołączył również Duńczyk ale wychowany we Włoszech, Andrea Preti. Zanim zajął się branżą filmową również robił karierę jako model. Preti spełnia się jednocześnie w roli scenarzysty oraz reżysera. Ma na swoim koncie cztery...