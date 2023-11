Adamowicz nie czuje nienawiści do nożownika, Stefana W., który zabił jej męża:

Ja nie czuję nienawiści do tego człowieka. Mam tylko żal do tych, którzy siali nienawiść, bo on w pewnym sensie stał się ofiarą tego systemu. Dałam sygnał, że nie życzę sobie na pogrzebie nikogo z rządu, nie chcę ich w zasięgu mojego wzroku. Bo to dla mnie był szczyt hipokryzji. No to są ludzie, którzy reprezentują wszystko to, co jest zaprzeczeniem tego, w co wierzył Paweł. - zaznaczyła w Newsweeku.