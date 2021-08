Magdalena Stępień z "Top Model" w rozpaczliwym wpisie: "Tej Magdy już nie będzie" 

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się tuż przed narodzinami syna. Po rozstaniu pozostają w konflikcie, który zaczyna być coraz bardziej medialny. Niedawno modelka zarzuciła sportowcowi, że "nie ma litości dla niej w czasie połogu". Teraz opublikowała kolejny rozpaczliwy wpis. W sieci pojawiło się również zdjęcie zapłakanej mamy Oliwiera:

O co chodzi?

Kilka miesięcy temu, gdy Magdalena Stępień z "Top Model" i Jakub Rzeźniczak ogłosili, że są parą, a potem, że spodziewają się dziecka, nikt nie przypuszczał, że ich związek zakończy się jeszcze przed narodzinami malucha. Syn pary przyszedł na świat w lipcu i otrzymał piękne imię Oliwier. Gdy chłopiec się urodził, Jakub Rzeźniczak był w nowym związku. Sportowiec i modelka nie utrzymują dobrych kontaktów. Ostatnio uczestniczka "Top Model" napisała o samotnym rodzicielstwie w ten sposób:

Teraz w sieci pojawił się kolejny wpis. Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym nawet nie ukrywa w jakim jest stanie. Cała zapłakana poinformowała internautów, że na jakiś czas zawiesza aktywność w mediach społecznoścowych:

Obiecuje, że jak wrócę to tej Magdy już nie będzie. Całuję was. Będzie mi was brakować, bo daliście mi dużo siły i wsparcia, za które z całego serca dziękuję i Oliwier też

InstagramInstagram @magdalena___stepien

Chwilę później Magdalena Stępień opublikowała kolejny wpis, w którym poinformowała widzów, że powodem zniknięcia z mediów społecznościowych jest jej dzisiejsza konfrontacja z Jakubem Rzeźniczakiem. Modelka nie zdradziła szczegółów, na temat tego co wydarzyło się pomiędzy nią a jej byłym partnerem ale nie ukrywa roztrzęsienia. Padają mocne słowa pod nazwiskiem sportowca:

Magdalena Stępień poinformowała, że potrzebuje skupić się na sobie oraz swoim dziecku, ale niedługo ponownie wróci do aktywności w sieci.

Wrócę niedługo obiecuję, ale na tę chwilę niestety nie dam rady tu być, bo to co się dzisiaj wydarzyło jest nie do pojęcia. Miałam już nigdy nie znikać ale moja psychika jest dla mnie ważna a najważniejszy jest mój syn i na tym muszę się obecnie skupić i wyjść na prostą. Wrócę do was niebawem ale wtedy będę już silniejsza. Informuję Was, żebyście się nie martwili! Do zobaczenia - zakończyła swój wpis.