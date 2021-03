Magda Narożna z „Pięknych i młodych” ogłasza koniec kariery?! Chce wrócić do dawnego zawodu

Magda Narożna z „Pięknych i młodych” nie może narzekać na brak zainteresowania. Wokalistka, która w ostatnim czasie stała się jedną z największych gwiazd programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" może pochwalić się naprawdę sporym gronem fanów, a media co i rusz pojawiają się kolejne informacje dotyczące jej konfliktu z byłym mężem, z którym niegdyś wspólne tworzyła znany zespół. Okazuje się jednak, że nie on jedyny spędza jej sen z powiek. Gwiazda nie ukrywa, że została mocno doświadczona przez pandemię, a obecna sytuacja sprawia, że myśli nad powrotem do swojego poprzedniego zawodu! Czy Magdalena Narożna zniknie ze świata muzyki?

Magdalena Narożna kończy z muzyczną karierą?

Pandemia nikogo nie oszczędziła, a na swój los narzekało wiele gwiazd i choć mogłoby się wydawać, że Magdaleny Narożnej to nie dotyczy, nic bardziej mylnego. Wokalistka "Pięknych i młodych", która wcześniej koncertowała nawet kilka razy dziennie, dziś o śpiewaniu na scenie przed tłumem fanów może jedynie pomarzyć, a sytuacja robi się coraz bardziej poważna.

Każdy przeżywa to bardzo ciężko. To spadło z nieba, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd i najgorsze, że nie wiadomo ile to potrwa. Już człowiek ma nadzieję, idzie wiosna, lato, że w końcu wróci coś do normy, a tu kolejne niespodzianki i kolejne niewiadome. Jeżeli chodzi o nasz zawód to jest ciężko, ja w tym momencie nawet jakbym miała się przebranżowić, to nawet nie wiem, w którą stronę - wyznała w rozmowie z Jastrzabpost.pl

Magdalena Narożna nie ukrywa, że angaż w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to obecnie jedyne światełko w jej tunelu. Co jednak, kiedy emisja show dobiegnie końcowi? Czy fani piosenkarki mają powody do obaw, a ona sama postanowi zostawić branżę muzyczną? Okazuje się, że ta myśl już pojawiła się w jej głowie.

Nie wiem co będzie jak nagramy ostatni odcinek programu twoja Twarz Brzmi Znajomo. Nie wiem co będzie, jeżeli nie ruszy się branża, to jest jedna wielka niewiadoma. Być może trzeba będzie pomyśleć o planie b, być może wrócę do zawodu higienistki stomatologicznej. Może to ten czas? - dodała.

W jednym z wywiadów dla Party.pl Magdalena Narożna, która z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną, opowiedziała o swojej poprzedniej pracy i wyznała, że sprawiała jej ona ogromną radość, jednak ilość koncertów i występów sprawiła, że wybrała scenę. Czy jeżeli w najbliższym czasie sytuacja nie wróci do normy gwiazda podejmie drastyczne kroki? Mamy nadzieję, że jednak zobaczymy ją jeszcze na scenie.

mat. prasowe

