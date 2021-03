Magdalena Narożna odpowiedziała byłemu mężowi. Sama nie ugryzła się w język! "Albo się ma tę klasę, albo się nie ma"

Po tym jak w "Dzień Dobry TVN" cała Polska mogła podziwiać dom Magdaleny Narożnej, Dawid Narożny nie szczędził w jej kierunku złośliwości. Choć dziś oboje układają sobie życie przy boku innych partnerów, relacje pomiędzy tą dwójką nie należą do najlepszych. Były mąż, z którym artystka współtworzyła zespół "Piękni i młodzi", w swoich mediach społecznościowych opublikował relację, na której mówił o problemach finansowych dawnej partnerki, rozwodzie kościelnym, w którym ta ma przeszkadzać, oraz sławnym nazwisku. Po serii ataków, Magdalena Narożna postanowiła odnieść się do słów Dawida Narożnego.

Dostałem bardzo dużo wiadomości na temat pewnego wywiadu właściwie reportażu telewizji śniadaniowej o pewnej zakochanej parze, o prawie-mężu i prawie-żonie. Muszę Wam powiedzieć, że zakochana para bawi się i rządzi w domu pięknie urządzonym. Szkoda tylko, że byłemu mężowi nie do końca spłaconym. No, ale komornicy muszą mieć z czego żyć.

Te ostatnie słowa Dawida Narożnego odbiły się bardzo szerokim echem. Co o komentarzu byłego męża i ojca ich dziecka - 9-letniej Gabrieli sądzi Magdalena Narożna? Jedna z największych gwiazd sceny polskiej muzyki rozrywkowej nie może narzekać na brak zainteresowania - również tego związanego z karierą zawodową. Piosenkarka, która jest jedną z uczestniczek najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w rozmowie z Jastrząb Post stwierdziła, że jej byłemu partnerowi chodzi o rozgłos, którego nie ma zamiaru mu zapewniać:

Ja myślę, że spotkaliśmy się tutaj, aby rozmawiać o mnie i ten temat u mnie jest zakończony. Jak ma się gdzieś kończyć, to zupełnie nie w mediach. Sądzę, że to chyba o to chodzi, aby rozmawiać o nim. A ja nie mam ochoty, aby o nim rozmawiać, bo skupiam się na sobie, a nie na nikim innym.