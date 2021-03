Bolesny rozwód, kryzys w zespole Piękni i Młodzi… Czy Magdalena Narożna wygra Twoja Twarz Brzmi Znajomo?

Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi" wraca w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” odmieniona i zakochana! Czy wokalistce jednego z najpopularniejszych zespołów disco polo uda się wygrać show?

"Nie próbuj zatrzymać mnie. Dziś będę gwiazdą, a ty marnym tłem”, śpiewa Magdalena Narożna (33) w przeboju „Nowa ja” zespołu Piękni i Młodzi, którego jest liderką. Jej fani nie mają wątpliwości, że słowa piosenki kieruje do byłego męża, Dawida Narożnego. Ich rozstanie odbiło się w mediach szerokim echem, bo para występowała razem w jednym z najpopularniejszych zespołów disco polo.

Magdalena jednak nie chce już wracać do przeszłości.

– Jestem dojrzałą osobą i nie załatwiam pewnych spraw przez media. Temat byłego męża jest dla mnie zamknięty – mówi „Party” wokalistka.

Teraz, występując w 14. edycji show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, ma szansę zacząć wszystko od nowa i pokazać się publiczności z zupełnie innej strony. Czy ją wykorzysta?

Zobacz także: Magdalena Narożna odpowiedziała byłemu mężowi. Sama nie ugryzła się w język! "Albo się ma tę klasę, albo się nie ma"

Jak Magda Narożna zaczynała karierę?

Udział w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to wielki powrót Narożnej do Telewizji Polsat. Siedem lat temu z zespołem Piękni i Młodzi wystąpiła w „Must Be the Music. Tylko muzyka”.

– Ten program okazał się dla nas trampoliną do sławy – wspomina wokalistka.

Bo dotąd pochodząca z okolic Łomży Narożna śpiewała głównie na weselach. Zaczęła już jako nastolatka w swoim zespole Magda Band, a potem, razem z Dawidem Narożnym, w Pięknych i Młodych. Nagle, dzięki programowi, stali się równie popularni jak Weekend czy Boys, topowe zespoły discopolowe. Ich piosenka „Kocham się w Tobie”, którą zaśpiewali w finale „Must Be the Music”, ma dziś prawie 63 mln odsłon na YouTubie, a ich kolejny hit „Niewiara” – 57 mln! Nie milkną też telefony z propozycjami występów.

– Latem byliśmy non stop w trasie. Był taki rok, że przez lipiec i sierpień zagraliśmy sto koncertów. Dwa razy nam się zdarzyło, że w jednym dniu zagraliśmy pięć koncertów! – opowiada Magdalena, która nie ukrywa, że występy na scenie to zawsze był jej żywioł. – Zanim zaczęłam śpiewać, trenowałam lekkoatletykę, ale w pewnym momencie trzeba było wybrać jedną pasję. Postawiłam na muzykę i nie żałuję, bo będąc na scenie, czuję, że żyję. Za to sport dał mi dużo wiary w siebie, nauczył tego, że nie można się poddawać – dodaje gwiazda.

Ta wiara w siebie z pewnością przyda jej się podczas walki o zwycięstwo w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Bolesne rozstanie i rozwód Magdy Narożnej

Magdalena bardzo szybko zjednała sobie ekipę „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

– Jest znana z tego, że dla dobrej atmosfery potrafi upiec ciasto i przynieść na plan. To po prostu równa babka – mówi „Party” producent programu Artur Patkowski.

A czy Narożna ma szansę na zwycięstwo? Poprzednią edycję show wygrał Czadoman, który podobnie jak ona wykonuje muzykę disco polo.

– Ten program jest dla osób, które mają pewną etykietkę i chcą udowodnić światu, że potrafią coś innego – tłumaczy Patkowski.

Dla piosenkarki będzie to nie tylko okazja, żeby pokazać się publiczności w innym repertuarze, ale też dowieść, że podniosła się po ciężkich doświadczeniach związanych z rozstaniem z mężem. Choć małżonkowie rozwiedli się już półtora roku temu, Dawid Narożny nie daje Magdalenie o sobie zapomnieć. W mediach było głośno m.in. o filmiku z imprezy sylwestrowej z 2019 roku, na której doszło do awantury między Dawidem i jego partnerką a nowym partnerem Magdaleny. Po tym incydencie Narożny został wyrzucony z zespołu Piękni i Młodzi i sam zaczął nagrywać piosenki.

Wokalistka nie chciała komentować zachowania byłego męża ze względu na ich 10-letnią córkę Gabrysię. Z traumą po rozwodzie i medialnym zamieszaniem pomógł Narożnej poradzić sobie jej przyjaciel z dawnych lat. Szybko okazało się, że od przyjaźni do miłości jest tylko jeden krok…

Kim jest narzeczony Magdy Narożnej?

– On podobał się wszystkim koleżankom z klasy, więc może dlatego mnie się wtedy nie podobał? – śmieje się Narożna, która od kilku miesięcy jest zaręczona z Krzysztofem Byniakiem, swoim kolegą ze szkolnych lat. To właśnie on wspierał ją po rozstaniu z mężem. Przyjaźń przerodziła się w miłość, a już po kilku miesiącach na serdecznym palcu Magdaleny pojawił się pierścionek.

– Zaskoczył mnie tym. Miałam przeczucie, że mi się oświadczy, ale nie myślałam, że zrobi to podczas podróży do Rzymu – zdradza „Party” artystka. Czy to mężczyzna na całe życie? – Bardzo bym chciała. Życie mnie jednak nauczyło, że wszystkiego można się spodziewać. Może ci się wydawać, że kogoś znasz, a jest zupełnie innym człowiekiem. Teraz jestem szczęśliwa i cieszy mnie, że nam się układa – opowiada wokalistka i przyznaje, że z narzeczonym jeszcze nie planuje ślubu. – Do tego nam się nie spieszy. Przyjdzie taki czas, że poczujemy taką potrzebę, albo może takiej potrzeby nigdy nie będzie – mówi szczerze.

Od ślubu z Dawidem nosi jego nazwisko i po rozwodzie nie zdecydowała się go zmienić. – Jeśli wyjdę za Krzysia, na pewno przyjmę jego nazwisko. Ale na razie o tym nie myślę – dodaje piosenkarka. Teraz skupia się na nagraniach do „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, bo z programem wiąże konkretne plany.

– Chciałabym wygrać i przeznaczyć te pieniądze na pomoc fanowi – mówi nam Magdalena.

Magda Narożna i zespół Piękni i Młodzi w finałach "Must Be The Music".

ONS.pl

Magda Narożna z narzeczonym.