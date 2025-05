Magda Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi", zareagowała na smutne informacje o śmierci legendy muzyki klubowej, DJ-a Hazela. Niestety, dziś po południu portal TVP3 Bydgoszcz przekazał, że Michał Orzechowski nie żyje. Słynny muzyk zmarł w wieku zaledwie 44 lat.

Portal TVP3 Bydgoszcz jako pierwszy przekazał, że DJ Hazel nie żyje. Według ustaleń medialnych w środę w samochodzie nad jeziorem w Skępem znaleziono ciało Michała Orzechowskiego. Sprawą zajęła się policja i prokuratura, które będą wyjaśniać przyczyny śmierci muzyka.

Śmierć DJ-a Hazela wstrząsnęła fanami muzyki klubowej w Polsce. Michał Orzechowski rozpoczął swoją karierę gdy miał zaledwie 18 lat. Na swoim koncie miał współpracę z mnóstwem polskich artystów. DJ Hazel grał również z takimi gigantami jak Tiesto czy Benny Benassi. Śmierć DJ-a Hazela wstrząsnęła wszystkimi, a fani i gwiazdy żegnają go w poruszających wpisach. Na smutne wieści zareagowała również Magda Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi". Wokalistka disco polo żegna Michała Orzechowskiego.

Michał …Przyjacielu. Nie jestem w stanie w to uwierzyć.. nie jestem w stanie nic napisać! Bo łzy rozpaczy na to nie pozwalają! Takiego Cię chcę pamiętać! Do zobaczenia po drugiej stronie..#rip

napisała na Instagramie.