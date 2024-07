Nowy rok to nowe postanowienia i wyzwania. Wiele gwiazd z końcem 2014 roku postawiło sobie wiele ciekawych wyzwań i celów. Są jednak takie osoby, które nie sporządzają listy postanowień noworocznych, ponieważ są konsekwentne przez cały rok. Należy do nich między innymi Małgorzata Rozenek, która jak sobie coś postanowi stara się realizować to natychmiast. Zobacz: Rozenek zdradziła swoje postanowienia noworoczne. Przy okazji podsumowała miniony rok

Jej przeciwieństwem jest Magdalena Mielcarz, która od 1 stycznia zdecydowała diamteralnie zmienić swoją dietę. Dziennikarka przeszła na wegetarianizm, o czym poinformowała na Instagramie, chwaląc się przy okazji Michałowi Pirógowi. Nie jest tajemnicą, że choreograf od lat jest zwolennikiem tego stylu życia i prężnie działa w obronie praw zwierząt. W związku z tym pod zdjęciem jednej z potraw, które prezenterka włączyła do swojego jadłospisu napisał, że życzy jej powodzenia, a także służy radą i wsparciem:

@magdalenamielcarz oby ci służyło jak mnie.... Ale trzymam kciuki i służę pomocą i rada i wsparciem i liczę na pyszne momenty niebawem :) ❤️❤️❤️

Pięknej Magdzie życzymy wytrwałości!

