Sebastian Fabijański już wkrótce pojawi się na parkiecie w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Kiedy Maffashion została zapytana podczas jednego z ostatnich wywiadów, czy będzie oglądać nowy sezon, nagle przerwała wywiad. Ograniczyła się jedynie do krótkiej, wymijającej odpowiedzi.

Maffashion przerywa wywiad po pytaniu o Fabijańskiego

Przed nami wiosenna edycja uwielbianego przez widzów programu "Taniec z Gwiazdami", w której jak zwykle pojawi się plejada najjaśniej świecących gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród nich nie zabraknie Sebastiana Fabijańskiego - byłego partnera Maffashion, z którym po rozstaniu wychowują wspólnie syna Bastiana. Aktor stworzy parę z Julią Suryś.

Blogerka udzieliła ostatnio wywiadu, w którym została zapytana, czy będzie oglądać program i wspierać swojego byłego partnera. Maffashion udzieliła wymijającej odpowiedzi, po czym natychmiast zakończyła rozmowę.

Nie będę oglądać i chodźmy tam, bo już się zaczął event powiedziała w rozmowie z Kozaczkiem.

Wielkie emocje przed wiosenną edycją "Tańca z Gwiazdami"

Przed nami wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" - osiemnasta odsłona kultowego tanecznego show Polsatu zadebiutuje już 1 marca 2026 roku w niedzielnym paśmie o godz. 19:55. Program poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut‑Jeżyna, a jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda ponownie ocenią wyczyny gwiazd na parkiecie. Widzowie mogą spodziewać się 12 par walczących o Kryształową Kulę w kolejnych odcinkach, które potrwają aż do maja.

Na parkiecie pojawi się mieszanka znanych twarzy i internetowych gwiazd. Wśród potwierdzonych uczestników znaleźli się między innymi aktor Mateusz Pawłowski (z tancerką Klaudią Rąbą), influencerzy Natalia "Natsu" Kaczmarczyk i Kacper "Jasper" Porębski, aktorka Emilia Komarnicka, Magdalena Boczarska, Iza Miko, a także Sebastian Fabijański, który zatańczy u boku Julii Suryś. Inne pary to między innymi Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem czy Piotr Kędzierski z Magdaleną Tarnowską - wszyscy gotowi na taneczne starcia i emocje na parkiecie.

Maffashion nagle przerwała wywiad. Zapytano ją o Fabijańskiego fot. Artur Zawadzki/REPORTER