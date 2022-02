Zbiórka zorganizowana przez Magdę Stępień została bardzo ciepło przyjęta przez fanów. Internauci chętnie wpłacali pieniądze na leczenie małego Oliwiera i szybko udało im się zebrać potrzebną sumę. Niestety nie wszyscy przyjęli prośbę Magdy Stępień o pomoc finansową otwarcie. To, co powiedział Dziki Trener na swoim profilu wywołało natychmiastową reakcję! Dziki Trener krytykuje zbiórkę Magdy Stępień: "Oni nie mają pieniędzy, żeby wysłać dziecko na leczenie?" Gdy Magdalena Stępień poinformowała, że jej synek jest ciężko chory, fani byli w ogromnym szoku. Modelka przyznała, że Oliwier, który przyszedł na świat pół roku temu rozwijał się wzorcowo i nic nie wskazywało na to, że choruje. Niestety diagnoza okazała się druzgocąca. Chłopiec ma guza wątroby, którego nie da się wyleczyć w Polsce. Dzięki pomocy Anny Lewandowskiej udało się zorganizować wyjazd do Izraela, którego koszty wyniosły ponad 300 tysięcy złotych. Zbiórka natychmiast poniosła się w sieci i w ciągu 7 godzin udało się zebrać całą sumę! Szczęśliwa Magdalena Stępień pokazała zdjęcie synka i podziękowała każdemu, kto wpłacił czy nawet udostępnił zbiórkę. Zobacz także: Burzliwe rozstanie z Jakubem Rzeźniczakiem, druzgocąca diagnoza u synka. Magda Stępień zmaga się z ogromnymi dramatami Niestety w tym koszmarnym czasie, Magdalena Stępień musi się mierzyć z hejtem i potworną krytyką, jaką wywołała zbiórka pieniędzy na jej chorego synka. W prywatnych wiadomościach modelka jest obrzucana inwektywami, a dość popularny w sieci trener personalny występujący pod pseudonimem Dziki Trener poruszył temat zbiórki na leczenie chorego synka Magdy Stępień i Jakuba Rzeźniczaka, na swoim InstaStory. Mężczyzna zaczął łagodnie, jednak szybko przeszedł do sedna sprawy:...