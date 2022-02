Magda Stępień o krytyce zbiórki na chorego synka. "Nigdy nie miałam dużych pieniędzy"

Jakiś czas temu Magdalena Stępień zniknęła z mediów społecznościowych. Modelka usunęła wszystkie swoje zdjęcia. W połowie stycznia wyjaśniła, że potrzebowała spokoju, którego jednak nadal nie zaznała. Okazało się, że jej malutki synek jest poważnie chory. Oliwier, który przyszedł na świat latem ubiegłego roku, zmaga się z niezwykle rzadką i groźną chorobą. Niedawno świeżo upieczona mama trafiła ze swoim dzieckiem do szpitala i rozpoczęła nierówną walkę o życie malucha. Okazało się, że nie obejdzie się bez dużych pieniędzy. Magdalena Stępień regularnie informuje internautów o tym, jak przebiega leczenie Oliwiera. Modelka prowadzi zbiórkę pieniędzy, które mogą pomóc w uratowaniu chłopca. Zdradziła też, że niedawno z bezinteresowną i pomocą zgłosiła się do niej Anna Lewandowska. Co zrobila żona Roberta Lewandowskiego? Anna Lewandowska zareagowała na dramatyczny apel Magdaleny Stępień. "Nie chciałam obarczać jej moimi problemami" Chociaż media społecznościowe mają swoją mroczną stronę, to Magdalena Stępień niedawno miała okazję przekonać się również o ich pozytywnej mocy. Po tym, jak modelka opisała swoją sytuację, otrzymała mnóstwo słów pocieszenia. Niedawno mama małego Oliwiera dowiedziała się, że są szanse, by uratować jej dziecko. Leczenie będzie jednak bardzo kosztowne. Warto przypomnieć, że u chłopca stwierdzono bardzo rzadki i niezwykle agresywny nowotwór złośliwy. Od połowy stycznia cała Polska śledzi walkę o życie Oliwiera. Zobacz także: Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka ma nowotwór: "To rzadki guz wątroby" Okazało się, że syn Magdaleny Stępień może otrzymać odpowiednią pomoc w zagranicznej klinice. Terapia w szpitalu w Izraelu może znacznie zwiększyć jego szanse na przeżycie. Leczenie...