Magdalena Stępień z "Top Model" urodziła! Pokazała urocze zdjęcie dziecka 

Wspaniała wiadomość została potwierdzona! Znany polski piłkarz Jakub Rzeźniczak i jedna z uczestniczek "Top Model" (2015 rok, piąta edycja programu TVN) Magdalena Stępień zostaną rodzicami! Skąd to wiemy? Wszystko za sprawą opublikowanych przez nich zdjęć na Instagramie, na których widzimy szczęśliwych przyszłych rodziców - Jakub obejmuje na nich swoją ukochaną i czule dotyka jej brzuszka. Za to Magda na jednym ze zdjęć trzyma w ręku zdjęcie USG. To ostateczny dowód na to, że para już niebawem powita na świecie ich pierwsze wspólne dziecko. Nie ma nic piękniejszego, jak oczekiwanie na narodziny nowego członka rodziny. Czyste szczęście, owoc naszej miłości, na który oboje czekamy z niecierpliwości. Jesteśmy szczęśliwi i podekscytowani tak bardzo, że ciężko to wyrazić w słowach. Dziękuje Ci, Madziu. Jesteście moim szczęściem, a już za kilka miesięcy będziemy razem w trójkę, chociaż w sumie już jesteśmy - napisał Jakub Rzeźniczak na Instagramie. Głos zabrała również Magdalena Stępień: Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego końca roku. Owoc naszej miłości jest w drodze. Jesteśmy wdzięczni Bogu za nasz "mały’" WIELKI CUD - napisała Magdalena. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak po raz pierwszy pokazał córkę na Instagramie! Inez ma już 3 latka i jest śliczna Jakub Rzeźniczak i jego partnerki W ostatnim czasie Jakub Rzeźniczak rozstał się z żoną - modelką Edytą Zając, niedługo potem przyznał, że ma córkę o imieniu Inez. Rzeźniczak nie chciał mówić wiele o jej matce, ale jak sam zapewniał, utrzymuje z nią stały kontakt. Niedługo później sportowiec pochwalił się kolejnym związkiem - z Magdaleną Stępień znaną z "Top Model". W ich krótkim, ale intensywnym związku, także nie brakowało...