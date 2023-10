Maffashion jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje internautom zarówno prywatne chwile ze swojego życia, jak i rozmaite współprace czy stylizacje. Teraz blogerka rozgrzała do czerwoności fanów najnowszymi ujęciami. Wszystko dlatego, że 36-latka zapozowała do zdjęć w samej bieliźnie.

Maffashion w bieliźnie

Od początku swojej kariery w show-biznesie Julia Kuczyńska cieszy się nienaganną sylwetką. Okazało się, że nawet ciąża nie sprawiła, żeby to się zmieniło. Blogerka chętnie pokazywała wówczas swoje ciało i mówiła, że przytyła kilkanaście kilogramów. Po narodzinach Bastiana jednak wróciła do swojej wagi m.in. dzięki tańcu. Wiadomo, że nie próbowała za wszelką cenę jak najszybciej schudnąć, lecz dała sobie na to czas.

Nie miałam kompleksów. Mam pełen szacunek i podziw dla swojego ciała, że wykonało taką robotę. (...) Moje ciało po ciąży podobało mi się. Wiedziałam, że moja kondycja nie jest taka dobra jak wcześniej, bo nie ćwiczyłam zbyt dużo. Nadal nie ćwiczę jak kiedyś. Nigdy nie przekroczyłam wagi 52 kilo, a w ciąży przytyłam 16 kilo. Osiem straciłam po porodzie od razu. (...) Jeśli nie mam siły, żeby teraz ćwiczyć albo miałabym ćwiczyć kosztem czasu spędzonego z synkiem, to nie ma to sensu. W końcu wrócę do siebie - mówiła jakiś czas temu Maffashion dla ''Vivy!''.

Teraz Maffashion cieszy się figurą sprzed ciąży, co udowodniła najnowszymi fotografiami. W poniedziałek 23 października opublikowała bowiem w mediach społecznościowych zdjęcia wykonane przez Łukasza Dziewica, na których widać ją w samej bieliźnie. Influencerka miała na sobie wyłącznie czarny stanik i majtki, a także pończochy oraz pas do nich. Całość prezentowała się niezwykle seksownie. Równocześnie celebrytka ujawniła, że to zapowiedź najnowszej kampanii, która światło dzienne ujrzy już za kilka dni, bo w piątek 27 października.

Pod postem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy rozpływali się nad jej sylwetką. Czytamy: "Bosko wyglądasz! Ciężko o lepszą reklamę", "Obłędnie", "Petarda" czy "Ciekawe. Chciałbym widzieć Fabijańskiego minę, jak żałuje". Olga Frycz z kolei napisała: "Mój Boże", a Patricia Kazadi: "O Mamusiu". Karolina Pisarek oraz Joanna Opozda natomiast wyraziły swój zachwyt emotikonkami.

