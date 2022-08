Maffashion na wakacjach, a internauta dopytuje: "A gdzie dziecko?" Padła konkretna odpowiedź!

Maffashion i Sebastian Fabijański są parą? To pytanie już od niedawna zadają sobie fani modowej blogerki i aktora. Kilka tygodni temu Maffashion i Czarek Jóźwik, czyli jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie, poinformowała o swoim rozstaniu. Julia i jej były już partner opublikowali wówczas dość zaskakujący film, w którym zapewniali, że rozstali się w przyjaźni. Jakkolwiek głupio to wygląda, jesteśmy właśnie na sushi i rozstaliśmy się przed chwilą. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, to były cudowne lata. (…) Siedziało to w nas obojgu od pewnego czasu. Było kilka rzeczy, których nie udało nam się przepracować i stąd decyzja o rozstaniu - wyznali w nagraniu. Co ciekawe, po jakimś czasie w mediach pojawiły się plotki, że po rozstaniu z Czarkiem Maffashion związała się z aktorem, Sebastianem Fabijańskim. Razem pojawili się nawet na jednej z oficjalnych imprez. Aktor i blogerka do tej pory nie skomentowali doniesień na swój temat, ale teraz paparazzi "przyłapali" ich na romantycznym spotkaniu... Maffashion i Sebastian Fabijański na randce? Chociaż Maffashion i Sebastian Fabijański nie komentują medialnych doniesień na swój temat to patrząc na ich najnowsze zdjęcia możemy domyślać się, że są sobie naprawdę bliscy. Spójrzcie tylko na ich romantyczne powitanie! Maffashion i Sebastian Fabijański nie szczędzili sobie czułych gestów, a paparazzi uwiecznili ich pocałunek. Czyżby modową blogerkę i aktora naprawdę łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń? Ich najnowsze zdjęcia mogą na to wskazywać. Zobaczcie sami! Zobacz także: To może być najgorętsza para tej jesieni! Maffashion i przystojny aktor na jednej imprezie w Łodzi, są ZDJĘCIA Maffashion spotkała się z Sebastianem Fabijańskim. Blogerka i aktor do tej pory nie...