Mikołaj Bagiński, znany w sieci jako Bagi, zaskoczył szczerym wyznaniem. Popularny influencer pojawił się na okładce najnowszego wydania magazynu "Viva" i udzielił wywiadu, w którym wspomniał m.in. o Magdalenie Tarnowskiej, z którą zatańczył w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Bagi ujawnił, że usłyszał od tancerki coś, co zmieniło jego podejście.

Dzieki Madzi Tarnowskiej Bagi zmienił swoje nastawienie do swoich wrogów

Bagi to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych polskich influencerów, ale jeszcze większą popoularność przyniósł mu udział w "Tańcu z Gwiazdami". W telewizyjnym show Polsatu stworzył parę z Magdaleną Tarnowską i szybko się okazało, że tworzą zgrany duet nie tylko na parkiecie. Pomiedzy uczestnikiem, a tancerką pojawiła się przyjaźń, a niektórzy do dziś zastanawiają się, czy łaczy ich coś więcej. Niedawno Bagi i Tarnowska zostali przyłapani w środku nocy, a ich wspólne zdjęcia tylko podgrzały atmosferę wokół nich.

Teraz Bagi udzielił wywiadu dla "Vivy!" i właśnie na łamach magazynu nagle wspomniał o Magdalenie Tarnowskiej. Kiedy padło pytanie o to, czy ma wrogów zaskoczył szczerym wyznaniem.

Na pewno są ludzie, którzy mi źle życzą. A ja staram się każdemu życzyć dobrze, nawet konkurencji. Madzia, z którą tańczyłem, nauczyła mnie, żeby tak robić, bo jak życzysz dobrze temu, kto tobie życzy źle, to jest to największa wygrana tej sytuacji powiedział dla ''Vivy!''.

Bagi usłyszał to od swojej byłej. Gorzkie słowa

W wywiadzie dla "Vivy!" Bagi odpowiedział również na pytanie, czy zdaje sobie sprawę, że są osoby, które chcą być przy nim dla sławy i pieniedzy. Influencer zaskoczył wyznaniem nagle wspominając o swojej byłej partnerce. Ujawnił, co od niej usłyszał, kiedy zakończyli swój związek.

Mam tych samych przyjaciół od lat. Nie muszę budować nowych głębokich relacji tylko dlatego, że z kimś mi się dobrze pracuje. Miewałem dziwne sytuacje. Kiedyś spotykałem się z dziewczyną, która powiedziała mi po rozstaniu, że spotykała się ze mną, bo zależało jej na korzyściach biznesowych, jakie wynikłyby z naszej relacji. Dała mi dużo do myślenia. wyznał Bagi.

