Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska wygrali jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami". Występ influencera przyciągnął przed telewizory ogromną liczbę widzów, co sprawiło, że Polsat zanotował rekordową oglądalność. W związku z tym Edward Miszczak postanowił kontynuować współpracę z Bagim i zaproponował mu poprowadzenie programu już w najbliższą niedzielę.

Bagi złożył wizytę Edwardowi Miszczakowi

Mikołaj Bagiński - popularny influencer i przedsiębiorca, którego śledzą setki tysięcy internautów - w ubiegłym roku wziął udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie partnerowała mu Magdalena Tarnowska, a dzięki szczerości, otwartości i nieschodzącemu z twarzy uśmiechowi to właśnie Bagi sięgnął po Kryształową Kulę. Jego występy przyciągnęły przed telewizory ogromną liczbę widzów, co przełożyło się na wysoką oglądalność programu.

Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się plotki, że Polsat chciałby powierzyć Bagińskiemu prowadzenie nowego programu. Influencer postanowił sprawdzić te doniesienia u źródła i udał się do siedziby stacji, aby osobiście porozmawiać z Edwardem Miszczakiem. Całość wizyty udokumentował i opublikował w mediach społecznościowych.

Bagi poprowadzi "Taniec z Gwiazdami"?

Gdy wreszcie dotarł do gabinetu Edwarda Miszczaka, Bagi nie owijał w bawełnę - od razu zapytał dyrektora programowego Polsatu, jakie dokładnie ma wobec niego plany i czego może się spodziewać w najbliższej przyszłości.

Wszędzie widzę przeróżne artykuły, że ja mam mieć swój program no i tak uznałem, że się zobaczymy i pogadamy o tym troszkę zaczął.

Dyrektor programowy Polsatu zapewnił, że zamierza kontynuować współpracę z influencerem.

Wiesz, my byśmy bardzo chcieli nie tracić z tobą kontaktu dlatego, że pokazałeś się z bardzo dobrej strony w tańcu. (...) Mam pomysł na program, ale wcześniej byśmy wykonali parę testów. No na przykład poprowadzisz ''Taniec z Gwiazdami'', ale w tę najbliższą niedzielę zaproponował Miszczak.

Bagi nie ukrywał ogromnego zaskoczenia. Zwłaszcza, że do kolejnego odcinka programu pozostało zaledwie kilka dni. Edward Miszczak postanowił jednak szybko go uspokoić.

Spokojnie. Zobaczysz jak to jest wyjść jako frontman i dać czadu powiedział.

