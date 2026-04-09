Gamou Fall, którego widzowie śledzą w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", na co dzień trzyma życie prywatne z dala od kamer. Tym większe poruszenie wywołał jego wspólny występ z partnerką w programie "Demakijaż". U boku aktora pojawiła się Eliza Koźlak, a para po raz kolejny dała do zrozumienia, że w ostatnim czasie ich codzienność mocno się zmieniła.

Gamou Fall coraz odważniej mówi o swoim życiu prywatnym

Gamou Fall od lat kojarzy się przede wszystkim z ekranem. Zagrał m.in. w filmach "Zgon przed weselem" i "Teściowie 2", a także w serialu "Pierwsza miłość". Jednak w ostatnich miesiącach jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście tego, co poza planem zdjęciowym. Aktor wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami" i po raz pierwszy został ojcem, coraz wyraźniej pokazując, że to właśnie domowy rozdział jest teraz dla niego najważniejszym punktem odniesienia.

Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" pojawił się razem z partnerką w programie "Demakijaż", prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza. Tym razem para otworzyła się i odpowiadała na naprawdę osobiste pytania, poruszając temat ich codzienności. Dla fanek i fanów, którzy przywykli do tego, że Fall trzyma takie informacje dla siebie, to był zaskakujący zwrot akcji, ale bez przekraczania granic. Raczej kontrolowane otwarcie drzwi i pokazanie, że za telewizyjną energią stoi zwyczajne, intensywne życie.

Kim jest partnerka Gamou Falla?

Kim jest kobieta, która pojawiła się obok Falla? Eliza Koźlak pracuje jako tatuażystka. Do tej pory pozostawała poza medialnym obiegiem, dlatego jej obecność przy Fallu automatycznie uruchomiła lawinę zainteresowania. Tym bardziej że para niedawno doczekała się córeczki, a temat rodziny wraca w jego wypowiedziach jako coś, co jest dla niego priorytetem.

Fall dotąd mocno chronił swoje życie prywatne, ale razem z partnerką coraz bardziej otwierają się i zdradzają, jak wygląda ich życie prywatne. Jakiś czas temu Eliza Koźlak ujawniła, że nawet ją zaskoczyły zdolności taneczne jej partnera. Podkreśla też, że udział Gamou Fall w "Tańcu z Gwiazdami" to dla ich rodziny bardzo wymagający czas.

Byłam w szoku, jak dobrze zatańczył. Jest cudownym tatą i bardzo się stara, ale to wymagający czas. Program pochłania mnóstwo energii, a nasze dziecko ma niespełna pięć miesięcy - mówiła Eliza w 'Halo tu Polsat'

Okazuje się, że Gamou Fall może liczyć na ogromne wsparcie bliskich:

Eliza bardzo mi kibicuje co tydzień, podobnie jak cała moja rodzina. Naprawdę mam ogromne wsparcie i jestem za nie szalenie wdzięczny. Pomagają mi w wielu kwestiach, bo ten program pochłania masę czasu i energii. A jestem świeżo upieczonym tatą. To jest wysoka cena, którą trzeba zapłacić, ale wszystko, odkąd mam córkę, robię dla rodziny wypowiedź aktora cytuje 'Telemagazyn'

Gamou Fall z "Tańca z Gwiazdami" pokazał się z partnerką Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

