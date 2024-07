1 z 9

Lady Gaga i Donatella Versace szybko znalazły wspólny język i od kilku lat żyły w bliskiej przyjaźni. Pojawiały się razem na imprezach, pokazach mody, a wokalistka blisko rok temu została nawet ambasadorką marki w kolorowej kampanii reklamowej. Panie przez moment były wręcz nierozłączne. Przypomnijmy: Piękna Lady Gaga i przerażająca twarz Donatelli na Paris Fashion Week

Teraz jednak na przyjaźni gwiazd może pojawić się rysa. Donatella do najnowszej kampanii reklamowej Versace postanowiła bowiem zaangażować... Madonnę. Wzajemna niechęć między Królową Popu a młodszą koleżanką nie jest tajemnicą, a od czasu singla "Born This Way" Gagi, który był niemalże plagiatem przeboju Madonny "Express Yourself", media stawiają je w roli swoich największych wrogów. W sieci zadebiutowały właśnie czarno-białe zdjęcia z reklamy z 56-letnią wokalistką autorstwa duetu Mert Alas & Marcus Piggott.

Zobacz: Madonna pokazała gołe piersi w sesji i nawiązała do Polski. Królowa popu znów prowokuje (18+)

Poniżej pierwsze zdjęcia z kampanii Versace z udziałem Madonny. Jak wam się podoba?