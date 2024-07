Dziś o godz. 21:00 w Polsat Cafe zobaczymy siódmy - przedostatni odcinek programu pt. „Walka o piersi". Gościem specjalnym będzie Maciej Zień. Ania, u której proces rekonstrukcji piersi zakończył się sukcesem, szykuje się do ślubu kościelnego i wesela, które miało się odbyć trzy lata temu, ale wówczas agresywny nowotwór piersi pokrzyżował plany narzeczonych. Niespodzianką dla niej okazało się spotkanie w atelier z Maciejem Zieniem, który pomógł jej wybrać wymarzoną suknię ślubną.

Ania: Maciej zdecydowanie zna się na tym co robi. Wybrał mi sukienkę, piękną idealnie dla mnie pasującą. Mówiąc szczerze, nie mogłabym sobie wymarzyć żadnej innej. Spełniło się moje marzenie. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo mu dziękuję za to co zrobił.