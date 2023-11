Maciej Szczęsny, były reprezentant Polski w piłce nożnej, zorganizował wystawę swoich zdjęć. Były piłkarz pokazał zdjęcia muzyków z koncertów jazzowych. Na wystawie nie pojawił się syn Macieja, Wojciech Szczęsny.

Mój syn nie utrzymuje ze mną kontaktów, więc nawet nie wiem, czy w ogóle wie, że robię wystawę. A gdyby nawet wiedział, to nie przyszłoby mi do głowy, by psuć mu terminarz, pewnie ma jakąś sesję do "Gali" lub "VIVY" - powiedział Maciej Szczęsny w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".