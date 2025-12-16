Na koniec listopada oficjalnie zakończyło się małżeństwo tancerza Macieja Peli i aktorki Agnieszki Kaczorowskiej. Rozwód był formalnością, a większość szczegółów w tym ustalenia dotyczące dzieci została uzgodniona wcześniej. To pierwsze święta Bożego Narodzenia, które Maciej Pela spędzi już jako rozwiedziony mężczyzna. Okazuje się, że w Wigilię nie spotka się z córkami. Teraz sam zdradził, skąd taka decyzja i jakie ma plany na święta.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska ustalili opiekę naprzemienną nad córkami

Po rozwodzie Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska zdecydowali się na naprzemienną opiekę nad córkami. W grudniu dziewczynki spędzają sporo czasu z matką. Z relacji Agnieszki Kaczorowskiej wynika, że wspólnie odwiedziły jarmark świąteczny w Warszawie oraz przygotowywały pierniczki. Tancerz przyznał w rozmowie z Jastrząb Post, że tegoroczna sytuacja świąteczna była dla niego wyjątkowo trudna i dynamiczna.

Kwestia świąt jest u mnie określona przez obowiązującą ugodę, natomiast w tym roku sytuacja rodzinna jest bardzo trudna i dynamiczna. Wiele rzeczy rozstrzyga się dosłownie z dnia na dzień, dlatego w tej chwili nie wiem jeszcze, gdzie spędzę święta. Możliwe, że będę z mamą opiekować się dziadkiem, jej tatą. Być może święta spędzę w ośrodku terapeutycznym razem z moimi podopiecznymi. Czekam na decyzje, które nie zależą ode mnie, dlatego na ten moment nie jestem w stanie niczego przesądzić. powiedziała Maciej Pela dla Jastrząb Post

Maciej Pela spędzi Wigilię bez córek

Wygląda na to, że Maciej Pela nie spędzi Wigilii z córkami. Dzień ten przypada na okres opieki Agnieszki Kaczorowskiej, zgodnie z ustaloną formą naprzemiennego sprawowania opieki nad dziećmi. W związku z tym tancerz postanowił wypełnić ten czas inaczej. Nie tylko pomaga swojej mamie w opiece nad dziadkiem...

Jak podaje portal Plotek.pl, Maciej Pela Wigilię spędzi w ośrodku terapeutycznym, gdzie udziela się jako wolontariusz. Konkretnie chodzi o placówkę prowadzoną przez Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Tancerz ma zamiar odwiedzić podopiecznych placówki i poświęcić im swój czas w tym szczególnym dniu.

Pierwszy dzień świąt Maciej Pela spędzi z dziećmi

Chociaż Wigilię Maciej Pela spędzi bez córek, to już w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia dzieci będą pod jego opieką. Zgodnie z ustalonym grafikiem, dziewczynki spędzą 25 grudnia z ojcem.

Maciej nie spędzi wigilii z córkami w tym roku. Razem z byłą żoną ma ustaloną opiekę naprzemienną i w ten dzień dziewczynki będą z mamą. Pela spędzi z nimi za to pierwszy dzień świąt - przekazał informator Plotka

