17 listopada doszło do rozwodu Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej. Para ustaliła system opieki naprzemiennej nad ich córkami, czyli 6-letnią Emilią i 4-letnią Gabrysią. Chodzi nie tylko o codzienną opiekę, ale też podział świąt czy wakacji. Teraz okazuje się, że w pierwszym tygodniu po rozwodzie to właśnie Maciej Pela przejął opiekę nad córkami. Tancerz maksymalnie wykorzystał zimową aurę, która właśnie zagościła do naszego kraju i wybrał się z córkami na sanki. Maciej Pela zadbał o to, aby dziewczynki doskonale się bawiły. Nieoczekiwanie przyłapali ich paparazzi i wszystko uwiecznili na tych uroczych kadrach!

Maciej Pela opiekuje się córkami po rozwodzie

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mimo rozstania podkreślają, że obojgu zależy na szczęściu ich córek i robią wszystko, aby one jak najmniej odczuły rozstanie rodziców. Do tej pory to tancerz przebywał najwięcej z córkami i sprawował nad nimi codzienną opiekę, kiedy Agnieszka Kaczorowska była aktywna zawodowo. Teraz to się zmieniło i para po połowie dzieli się obowiązkami związanymi z wychowaniem córek. Ostatnio przyszła kolej na Macieja Pelę, który akurat miał szansę wykazać się podczas zabaw na śniegu.

Tancerz odpowiednio ciepło ubrał Emilię i Gabrysię i wyruszył z nimi na sanki. Na tym się nie skończyło, bo potem przyszedł czas na bitwę na śnieżki. Na zdjęciach paparazzi dokładnie widać, że córki tancerza są bardzo związane z ojcem i nie odstępowały go na krok.

Tymczasem, kiedy to Maciej Pela opiekował się córkami Agnieszka Kaczorowska razem z Marcinem Rogacewiczem mieli okazję zaprezentować się na dwóch premierach. Widać, że para nie zamierza znikać z show-biznesu i doskonale czują się razem na ściankach!

