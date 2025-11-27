Maciej Pela przyłapany po rozwodzie! Tak spędzał czas ze swoimi córkami
Maciej Pela po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską nie miał zbyt wiele czasu dla siebie, bo opiekował się córkami. Jak wiadomo, para dzieli się opieką po połowie i tym razem to tata został przyłapany z pociechami. W pełni wykorzystali pierwsze oznaki zimy. Widać, że bawili się doskonale! To trzeba zobaczyć...
17 listopada doszło do rozwodu Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej. Para ustaliła system opieki naprzemiennej nad ich córkami, czyli 6-letnią Emilią i 4-letnią Gabrysią. Chodzi nie tylko o codzienną opiekę, ale też podział świąt czy wakacji. Teraz okazuje się, że w pierwszym tygodniu po rozwodzie to właśnie Maciej Pela przejął opiekę nad córkami. Tancerz maksymalnie wykorzystał zimową aurę, która właśnie zagościła do naszego kraju i wybrał się z córkami na sanki. Maciej Pela zadbał o to, aby dziewczynki doskonale się bawiły. Nieoczekiwanie przyłapali ich paparazzi i wszystko uwiecznili na tych uroczych kadrach!
Maciej Pela opiekuje się córkami po rozwodzie
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mimo rozstania podkreślają, że obojgu zależy na szczęściu ich córek i robią wszystko, aby one jak najmniej odczuły rozstanie rodziców. Do tej pory to tancerz przebywał najwięcej z córkami i sprawował nad nimi codzienną opiekę, kiedy Agnieszka Kaczorowska była aktywna zawodowo. Teraz to się zmieniło i para po połowie dzieli się obowiązkami związanymi z wychowaniem córek. Ostatnio przyszła kolej na Macieja Pelę, który akurat miał szansę wykazać się podczas zabaw na śniegu.
Tancerz odpowiednio ciepło ubrał Emilię i Gabrysię i wyruszył z nimi na sanki. Na tym się nie skończyło, bo potem przyszedł czas na bitwę na śnieżki. Na zdjęciach paparazzi dokładnie widać, że córki tancerza są bardzo związane z ojcem i nie odstępowały go na krok.
Tymczasem, kiedy to Maciej Pela opiekował się córkami Agnieszka Kaczorowska razem z Marcinem Rogacewiczem mieli okazję zaprezentować się na dwóch premierach. Widać, że para nie zamierza znikać z show-biznesu i doskonale czują się razem na ściankach!
Zobaczcie zdjęcia!
Zobacz także:
- Występowała z nimi w "TzG". Teraz powiedziała to o Kaczorowskiej i Rogacewiczu!
- Kuba Wojewódzki śmieje się z Kaczorowskiej i Rogacewicza. Mówi o grzechach
1 z 6
Maciej Pela w zimowy dzień zabrał Emilię i Gabrysię na sanki. Widać, że taki spacer sprawiał radość nie tylko dzieciom, ale i tancerzowi. Spójrzcie tylko na ten uśmiech.
2 z 6
Po wspólnej przejażdżce na sankach przyszedł czas na kolejne atrakcje...
3 z 6
Zjeżdżanie na sankach z małej górki było jedna z nich, a na tym jeszcze nie koniec, bo nie mogło zabraknąć bitwy na śnieżki.
4 z 6
Wygląda na to, że to był naprawdę udany dzień.
5 z 6
Dziewczynki nie oszczędziły swojego taty i on również otrzymał celne uderzenie śnieżką.
6 z 6
Po tam intensywnym spacerze przyszedł czas na powrót do domu. Wrażeń z pewnością było dużo.