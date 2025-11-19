Spektakl „Siedem”: Wojewódzki szydzi z Kaczorowskiej i Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz – znani z udziału w „Tańcu z gwiazdami” – powracają z nowym, ambitnym projektem. Spektakl taneczno-muzyczny „Siedem” ma być artystycznym rozwinięciem emocji, jakie zbudowali na parkiecie telewizyjnego show. Artyści zapowiadają go jako opowieść o wolności i o tym, jak kobieta i mężczyzna rozpoczynają życie od nowa.

W mediach społecznościowych para pisała: „Marzyliśmy o tym… więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl «Siedem», gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie, dotykamy tematu wolności”.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wystawiają wspólnie spektakl

Choć premiera spektaklu „Siedem” planowana jest dopiero na marzec 2026 roku, zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Bilety, których ceny wahają się od 100 do 150 zł, rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Organizatorzy nie kryją zaskoczenia skalą zainteresowania – terminy występów znikają szybciej, niż przewidywano.

Zainteresowanie spektaklem rośnie także dzięki obecności nazwisk takich jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy zdobyli dużą sympatię widzów w programie „Taniec z gwiazdami”. Warto przypomnieć, że niedawno Rogacewicz uderzył w uczestników tanecznego programu.

Kuba Wojewódzki wbija szpilę Kaczorowskiej i Rogacewiczowi

Na fali popularności spektaklu nie mogło zabraknąć kontrowersji. W swojej rubryce w „Polityce” Kuba Wojewódzki zadrwił z całego przedsięwzięcia.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ruszają w trasę ze spektaklem tanecznym „Siedem”, będącym opowieścią o kobiecie i mężczyźnie, którzy zaczynają swoje życie od nowa. Moim zdaniem to relacja z siedmiu grzechów głównych napisał dziennikarz.

Jego ironiczna uwaga została odebrana jako bezpośredni przytyk do idei spektaklu oraz osobowości twórców. Komentarz Wojewódzkiego to kolejna reakcja na zamieszanie medialne wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza, którzy najpierw wywołali burzę, ujawniając swój związek w „Tańcu z gwiazdami”, następnie zrazili do siebie część internautów po odpadnięciu z programu.

Mimo że do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, już dziś wiadomo, że spektakl „Siedem” zostanie zaprezentowany w aż 11 miastach Polski. Na trasie znajdą się m.in.: Warszawa, Toruń, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław oraz Lublin. Spektakl ma swoją premierę zaplanowaną na marzec 2026 roku. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe widowisko, które połączy taniec, muzykę i aktorską ekspresję w interpretacji tematu wolności.

