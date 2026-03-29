Maciej Pela ma wątpliwości po rozstaniu. Teraz przyznał

Maciej Pela gorzko po rozstaniu. „Każdego dnia zadaję sobie pytanie”
Maciej Pela po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską układa życie na nowo i wrócił do zawodowych obowiązków. W relacjach na Instagramie przyznał jednak, że codziennie zadaje sobie pytanie, czy jest dobrym tatą, gdy pracy jest „ogrom”. Opisał też, jak naprzemienna opieka nad dziećmi wpłynęła na jego życie.
Maciej Pela po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską stanął przed koniecznością ułożenia codzienności od nowa. Para, która po ślubie w 2018 r. i narodzinach dwóch córek pokazywała w mediach społecznościowych rodzinne kadry, rozstała się, gdy w 2024 r. Kaczorowska zdecydowała się odejść od męża. Informacja szybko stała się głośna, a rozwód nastąpił w listopadzie ubiegłego roku. Teraz tancerz mówi o decyzjach, które musiał podjąć już po rozstaniu.
Maciej Pela ma wątpliwości. Wspomina o byciu ojcem
Wcześniej Maciej Pela wielokrotnie podkreślał, że kiedy był mężem Agnieszki Kaczorowskiej, zrezygnował z kariery tancerza. Skupił się na domu i opiece nad dwiema córkami, a w małżeństwie wspólnie ustalili, że to ona będzie spełniać się zawodowo. Po rozstaniu jego sytuacja znacząco się zmieniła: naprzemienna opieka nad dziećmi pozwoliła mu wrócić do tańca i budowania kariery. Zmiana, choć przełomowa, przyniosła też nowe napięcia.
Maciej Pela poruszył ten temat w mediach społecznościowych. W relacjach na Instagramie przekazał, że codziennie zastanawia się, czy jest dobrym tatą. Wprost powiązał te myśli z tempem, w jakim próbuje nadrobić zawodowe zaległości. Wskazał, że pracuje bardzo dużo, a jego kalendarz wypełniają m.in. zajęcia, warsztaty, sędziowanie i zlecenia komercyjne. To właśnie przy takim natłoku obowiązków wracają wątpliwości.
Każdego dnia zadaję sobie pytanie, czy jestem dobrym tatą. Obecne staram się nadrobić porzuconą karierę. Pracuję bardzo dużo - zajęcia, warsztaty, sędziowanie, zlecenia komercyjne...
Czy wy też macie czasem takie myśli, kiedy jest ogrom pracy? I mimo że racjonalna strona mówi, iż to jest ok, to ta emocjonalna wrzuca różne znaki zapytania
Maciej Pela rozpoczął nowy rozdział po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską
Po głośnym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską nowy etap życia Macieja Peli budzi spore emocje w mediach. Fani żywo reagują na jego spotkania z kobietami, co dało się zauważyć w walentynki. Warto przypomnieć, że w połowie lutego Maciej Pela został uchwycony na randce z piękną blondynką. Szybko ustalono, że spotkał się z Edytą Folwarską.
Sporo dzieje się także wokół byłej żony Macieja Peli. Pod koniec marca w mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia o tym, że Agnieszka Kaczorowska znika z „Klanu”. Aktorka odniosła się już do spekulacji i przyznała, że potrzebowała przerwy. Obecnie gwiazda prezentuje swój nowy spektakl, który stworzyła razem z życiowym partnerem Marcinem Rogacewiczem.
