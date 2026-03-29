Maciej Pela ma wątpliwości po rozstaniu. Teraz przyznał

Maciej Pela po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską stanął przed koniecznością ułożenia codzienności od nowa. Para, która po ślubie w 2018 r. i narodzinach dwóch córek pokazywała w mediach społecznościowych rodzinne kadry, rozstała się, gdy w 2024 r. Kaczorowska zdecydowała się odejść od męża. Informacja szybko stała się głośna, a rozwód nastąpił w listopadzie ubiegłego roku. Teraz tancerz mówi o decyzjach, które musiał podjąć już po rozstaniu.

Maciej Pela ma wątpliwości. Wspomina o byciu ojcem

Wcześniej Maciej Pela wielokrotnie podkreślał, że kiedy był mężem Agnieszki Kaczorowskiej, zrezygnował z kariery tancerza. Skupił się na domu i opiece nad dwiema córkami, a w małżeństwie wspólnie ustalili, że to ona będzie spełniać się zawodowo. Po rozstaniu jego sytuacja znacząco się zmieniła: naprzemienna opieka nad dziećmi pozwoliła mu wrócić do tańca i budowania kariery. Zmiana, choć przełomowa, przyniosła też nowe napięcia.

Maciej Pela poruszył ten temat w mediach społecznościowych. W relacjach na Instagramie przekazał, że codziennie zastanawia się, czy jest dobrym tatą. Wprost powiązał te myśli z tempem, w jakim próbuje nadrobić zawodowe zaległości. Wskazał, że pracuje bardzo dużo, a jego kalendarz wypełniają m.in. zajęcia, warsztaty, sędziowanie i zlecenia komercyjne. To właśnie przy takim natłoku obowiązków wracają wątpliwości.

Każdego dnia zadaję sobie pytanie, czy jestem dobrym tatą. Obecne staram się nadrobić porzuconą karierę. Pracuję bardzo dużo - zajęcia, warsztaty, sędziowanie, zlecenia komercyjne... przekazał w mediach społecznościowych.

Czy wy też macie czasem takie myśli, kiedy jest ogrom pracy? I mimo że racjonalna strona mówi, iż to jest ok, to ta emocjonalna wrzuca różne znaki zapytania dodał.

Maciej Pela rozpoczął nowy rozdział po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Po głośnym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską nowy etap życia Macieja Peli budzi spore emocje w mediach. Fani żywo reagują na jego spotkania z kobietami, co dało się zauważyć w walentynki. Warto przypomnieć, że w połowie lutego Maciej Pela został uchwycony na randce z piękną blondynką. Szybko ustalono, że spotkał się z Edytą Folwarską.

Sporo dzieje się także wokół byłej żony Macieja Peli. Pod koniec marca w mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia o tym, że Agnieszka Kaczorowska znika z „Klanu”. Aktorka odniosła się już do spekulacji i przyznała, że potrzebowała przerwy. Obecnie gwiazda prezentuje swój nowy spektakl, który stworzyła razem z życiowym partnerem Marcinem Rogacewiczem.

Zobacz także: