Edyta Folwarska zabrała głos ws. znajomości z Maciejem Pelą i tego, co wydarzyło się w sieci tuż po publikacji ich wspólnej rolki.

Co łączy Edytę Folwarską i Macieja Pelę?

Edyta Folwarska i Maciej Pela zrobili zamieszanie w sieci, gdy zaczęli publikować wspólne filmy na Instagramie. Skąd się znają? Gwiazda disco polo opowiedziała o tym w wywiadzie dla Party.pl:

Z Maćkiem poznaliśmy się już dawno i to przez nasze dzieci, bo nasze dzieci brały udział we wspólnym evencie dziecięcym. Robiliśmy pierniczki w grudniu i mój Tadzio dał córeczkom (Macieja Peli przyp. red.) taki lukier w pisaku i jakoś tak żeśmy się zgadali i polubili, nasze dzieci się polubiły.

Dalej wyjaśniła:

Ludzie sobie wymyślają niestworzone historie, których nie ma. Tutaj nie ma romansu. Po prostu się lubimy, ale co o Maćku mogę powiedzieć, to że jest fajnym facetem, gentlemanem, jest mało takich mężczyzn jak on, bo to jest facet z klasą. I co najważniejsze, pięknie zajmuje się dziećmi.

Folwarska tłumaczy się z filmików z Pelą

To własnie to przypadkowe spotkanie sprawiło, że postanowili nagrać wspólne treści na Instagram:

Tak oto stworzyliśmy parę rolek, które mają jakieś dziwne opowieści, bo my nagrywając to nie myśleliśmy o osobach trzecich.

Czy Maciel Pela wbił szpilę byłej żonie? - fani nie mają ku temu wątpliwości, ale ws. całej afery głos zabrała Edyta Folwarska.

Ta pierwsza rolka, że ''czy jeśli Twoja kobieta zarabiałaby 100 tysięcy to czy rzuciłbyś pracę'' to jest amerykański trend. W Stanach to robią gwiazdy i niestety ludzie nam zarzucają, że jak myśmy to robili to myśleliśmy o jakichś osobach trzecich. Nie ma tu drugiego dna, jest to po prostu trend.

Edyta Folwarska w wywiadzie z Party.pl, dała również do zrozumienia, że ma nieprzyjemności po publikacji filmiku z Maciejem Pelą:

Dziwne dzisiaj historie słyszałam, wiadomości też dostaję takie, że wszystko konsultuję z moim prawnikiem.

Nie chciała jednak podać szczegółów:

Jest jakaś gó*noburza. Dramat, nie chcę nic mówić, ale nie wiem, dlaczego ludzie sobie to tak dziwnie interpretują.

Co łączy Edytę Folwarską i Skolima?

Nie da się również nie zauważyć znajomości Folwarskiej i Skolima. O tym, co ich łączy opowiedziała w wywiadzie dla Party.pl:

Przystojniacha. Nie no bardzo się lubimy ze Skolimem cały czas. Robimy różne projekty.

Edyta Folwarska o muzyce disco polo na weselach

Edyta Folwarska zabrała również głos ws. muzyki disco polo. Podkreśliła, że chociaż na co dzień siedzi w branży, to nie jest to przez nią najczęściej wybierany nurt muzyczny:

Czasami sobie włączam, ale najczęściej jest to Skolim i Radek Liszewski czyli grupa Weekend, ale na co dzień każdy z nas, kto pracuje w disco polo nie fokusuje się na ten rodzaj muzyki. Bo słuchamy też innych artystów. Słuchamy rapu, ja w ogóle lubię stare piosenki Bajmu, lubię Dodę, jeśli chodzi o polskich. A tak to trochę techno, trochę rapu.

Dodała jednak, że nie wyobraża sobie polskiego wesela bez disco polo:

Na weselu disco polo musi być, nie ma dobrego wesela, bez polskiego disco polo. Byłam na takim weselu, raz poprosiłam o taką piosenkę to panna młoda mnie zrugała i to był jedyny moment, kiedy parkiet był full a tak każdy siedział przy stole.

Edyta Folwarska opowiedziała również o tym co myśli o nowej "Królowej Przetrwania". Odezwała się do Małgorzaty Rozenek! Zobacz nasze wideo z Edytą Folwarską, które znajdziesz powyżej.

