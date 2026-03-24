Agnieszka Kaczorowska zniknie z "Klanu". Ma już dość

Agnieszka Kaczorowska, kojarzona z rolą Bożenki w serialu „Klan” Telewizji Polskiej, ma zrobić przerwę w pracy przy produkcji. Według ustaleń „Super Expressu” aktorka poprosiła scenarzystów o urlop. Decyzja ma mieć związek ze zmęczeniem oraz z tym, że serialowe wydarzenia zaczęły być dla niej wyjątkowo obciążające. To początek końca jej wieloletniej przygody z serialem?

Agnieszka Kaczorowska jest zmęczona „Klanem”. Ma zniknąć z ekranu

Wątek Bożenki ma zostać poprowadzony tak, by jej nieobecność była wyraźna także na ekranie. Widzowie mają usłyszeć, że Bożenka niespodziewanie wyjedzie do Hamburga do swojej siostry Kasi. Na tym etapie nie ma informacji, kiedy bohaterka wróci. Taki zwrot w historii ma zamknąć bieżący etap perypetii postaci i otworzyć przestrzeń na kolejne ruchy scenarzystów.

Z informacji przekazanych przez „Super Expressu” wynika, że jednym z najbardziej obciążających elementów był wątek rozwodu. Dodatkowe napięcie miało budzić to, jak w serialu zestawiano sytuacje bohaterki z tematami, które wywoływały emocje również poza planem. W tym kontekście pojawia się też sugestia, że Kaczorowska odebrała część rozwiązań fabularnych jako wykorzystanie jej własnych doświadczeń do promocji serialu, a niekomfortowe sceny miały się mnożyć.

Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności. Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły przekazał informator związany z produkcją na łamach „Super Expresu”.

Agnieszka Kaczorowska występuje w „Klanie” od blisko 30 lat. Czas na zmianę?

Kaczorowska dołączyła do obsady „Klanu” w 1999 roku, a rola Bożenki na długo stała się jej znakiem rozpoznawczym. W tle tej historii przewijają się też wspomnienia z okresu, gdy łączyła obowiązki szkolne z pracą. Teraz priorytetem ma być odpoczynek i odzyskanie komfortu pracy, zwłaszcza po intensywnych, trudnych wątkach.

W czasie przerwy od „Klanu” aktorka ma skupić się na spektaklu z Marcinem. Jednocześnie powrót do serialu nie jest wykluczony. W praktyce oznacza to, że produkcja zostawia sobie furtkę na dalszy ciąg historii Bożenki, ale bez deklaracji, kiedy i w jakiej formie postać ponownie pojawi się w odcinkach. Warto przypomnieć, że niedawno Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosną nowinę, chwaląc się premierą swojego tanecznego spektaklu.

Agnieszka cieszy się, że będzie mogła teraz skupić się na spektaklu z Marcinem i nie spalać energii na granie Bożenki. Bo chce otaczać się tylko dobrą aurą. Ma nadzieję, że jak zdecyduje się wrócić, to upłynie tyle czasu, że Bożenka nie będzie już płakać i wtedy znowu praca na planie będzie dla niej komfortowa wyjaśniło źródło.

