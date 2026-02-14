Maciej Pela i Edyta Folwarska przyłapani na randce. Gwiazda dostała różę

Maciej Pela i Edyta Folwarska coraz częściej widywani są razem, a ich relacja wzbudza coraz większe zainteresowanie. Ostatnio paparazzi przyłapali ich podczas spotkania w jednej ze stołecznych restauracji. Tym razem nie towarzyszyły im dzieci, a atmosfera była wyjątkowo swobodna i serdeczna.

Maciej Pela i Edyta Folwarska przyłapani na kolacji. Gwiazda Polsatu dostała różę

Według ustaleń paparazzi tancerz i prezenterka pojawili się wspólnie w restauracji w Warszawie. Oboje byli w dobrych nastrojach, co dało się zauważyć na zdjęciach wykonanych przez paparazzi. To właśnie podczas tego spotkania Maciej Pela obdarował Edytę Folwarską czerwoną różą, co nie uszło uwadze obecnych. Ten drobny gest natychmiast wywołał lawinę spekulacji na temat charakteru ich relacji.

Edyta Folwarska przyznała w jednym z wywiadów, że znajomość z Maciejem Pelą rozpoczęła się dzięki ich dzieciom. Jej synek zaprzyjaźnił się z córkami Peli podczas wspólnego wydarzenia robienia pierniczków w grudniu. To właśnie wtedy rozpoczęły się ich częstsze rozmowy i wzajemna sympatia, która najwyraźniej przeniosła się również poza grono rodzicielskie.

Paparazzi uwiecznili moment, w którym Maciej Pela wręcza Edycie Folwarskiej czerwoną różę, ale to nie wszystko. W trakcie spotkania prezenterka śmiało sięgała po jedzenie z talerza tancerza, co świadczyło o bliskiej i swobodnej atmosferze przy stole. Zdecydowanie nie był to oficjalny czy sztywny obiad – oboje bawili się znakomicie, rozmawiając i śmiejąc się przez cały wieczór.

Warto przypomnieć, że niedawno Maciej Pela pokazał się u boku Edyty Folwarskiej. Niektórzy internauci stwierdzili nawet, że gwiazdy wbiły szpilkę Agnieszce Kaczorowskiej, byłej partnerce Peli.

Maciej Pela i Edyta Folwarska mają za sobą bolesne rozstania. Zaczyna ich łączyć coś więcej niż przyjaźń?

Zarówno Edyta Folwarska, jak i Maciej Pela są po trudnych rozstaniach. Mimo tego na wspólnych zdjęciach nie widać śladu dawnych zmartwień. Ich relacja, pielęgnowana najpierw dzięki dzieciom, a teraz rozwijająca się w dorosłym życiu, wzbudza zainteresowanie fanów i mediów. Częste żartobliwe rolki na Instagramie i kolejne wspólne wyjścia tylko podsycają plotki o tym, że może być to początek czegoś więcej niż tylko przyjaźń. Choć para nie potwierdziła oficjalnie swojego związku, taki wieczór może świadczyć o rodzącej się bliskości i wzajemnej fascynacji.

Zobacz także: Wiemy, co łączy Edytę Folwarską i Macieja Pelę. Wszystko się wydało

Maciej Pela i Edyta Folwarska przyłapani na randce. Gwiazda dostała różę

Maciej Pela i Edyta Folwarska przyłapani na randce. Gwiazda dostała różę

Maciej Pela i Edyta Folwarska przyłapani na randce. Gwiazda dostała różę